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Sonbaharda göz kuruluğuna karşı pratik önlemler

Op. Dr. Akgün Sayar, sonbaharda rüzgâr, düşük sıcaklık ve uzun ekran kullanımının göz kuruluğunu artırdığını; erken muayene ve basit önlemler önerdi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sonbaharda göz kuruluğuna karşı pratik önlemler

Op. Dr. Akgün Sayar'ın uyarısı:

Medical Point Gaziantep Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Akgün Sayar, sonbahar aylarında gözlerde kuruluk, yanma, batma ve kızarıklık gibi şikâyetlerin artabileceğine dikkat çekti ve korunma yollarını anlattı.

Mevsimsel etkiler ve belirtiler:

Hava sıcaklıklarının düşmesi, rüzgârlı havalar, kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirilmesi ve ısıtıcıların devreye girmesi göz yüzeyini etkileyerek göz kuruluğu yakınmalarını artırıyor. Sayar, göz kuruluğunun yanma, batma, kızarıklık, kum varmış hissi, sulanma ve zaman zaman bulanık görme gibi belirtilerle ortaya çıkabileceğini belirtti.

Ekran kullanımı göz kuruluğunu nasıl artırır:

Uzun süre bilgisayar, tablet ve telefon ekranına odaklanmak göz kırpma sıklığını azaltarak gözyaşı tabakasının bozulmasına yol açıyor. Op. Dr. Sayar, ekran karşısında çalışanların düzenli aralıklarla mola vermesi, sık sık göz kırpmaya dikkat etmesi ve ekranı uygun mesafede kullanması gerektiğini vurguladı.

Korunma ve günlük öneriler:

Göz kuruluğu şikâyetlerini azaltmak için önerilen uygulamalar arasında düzenli ekran molaları, bulunduğunuz ortamın aşırı kuru olmamasını sağlamak, rüzgârlı havalarda gözleri doğrudan rüzgârdan korumak, yeterli su tüketimi ve dengeli beslenme yer alıyor. Sayar ayrıca doktor önerisi olmadan göz damlası kullanılmaması gerektiğini hatırlattı.

Erken değerlendirme ve tedavi:

Şikâyetlerin sık tekrarlaması veya günlük yaşamı olumsuz etkilemesi durumunda göz hekimine başvurulması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Sayar, göz kuruluğunun farklı nedenlere bağlı olabileceğini ve değerlendirmede göz yüzeyinin ile gözyaşı tabakasının incelendiğini belirtti. Şiddetli ağrı, ani görme değişikliği veya belirgin kızarıklık gibi durumlarda gecikmeden tıbbi değerlendirme alınması gerektiğinin altını çizdi.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ GÖZ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI OP. DR. AKGÜN SAYAR, GÖZ...

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ GÖZ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI OP. DR. AKGÜN SAYAR, GÖZ SAĞLIĞININ KORUNMASI KONUSUNDA ÖNEMLİ UYARILARDA BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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