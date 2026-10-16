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Sonbaharda Osmangazi parklarında yapraklar komposta dönüşüyor

Osmangazi Belediyesi sonbahar boyunca ağaç yapraklarını ekiplerle düzenli temizliyor; toplanan yapraklar kompost gübreye dönüştürülüp değerlendiriliyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Sonbaharda Osmangazi parklarında yapraklar komposta dönüşüyor

Sonbahar programı nasıl uygulanıyor:

Osmangazi Belediyesi, yıl boyunca sürdürdüğü park ve yeşil alan bakımının bir parçası olarak sonbahar temizliğine ağırlık veriyor. Yaz aylarında sulama ve budama ile bakımı yapılan ağaçlar mevsim değişimiyle yaprak dökmeye başlayınca, çalışma programı yoğunlaştırılıyor. Belediye, ilçenin farklı noktalarındaki parkları ve yeşil alanları aksatmadan temizleyerek bakımın sürekliliğini sağlıyor.

Park ve bahçelerde temizlik çalışmaları:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkları düzenli periyotlarla kontrol edip, ağaçlardaki yapraklar tamamıyla dökülene kadar temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Ekiplerin düzenli müdahaleleri sayesinde ilçe sakinleri bakım yapılmış ve düzenli tutulan alanlarda dinlenme ve yürüyüş imkânı buluyor. Çalışmalar, sadece estetik değil, aynı zamanda güvenli ve kullanılabilir kamu alanı sağlama amacı taşıyor.

Çırpan Mahallesi Muhtarı Cengiz Demir, mahallede yürütülen budama ve temizlik çalışmalarından memnuniyetini belirterek ekiplerin düzenli olarak mahalleye gelmesinin önemli olduğunu vurguladı ve hizmetler için Erkan Aydın ve ekibine teşekkür etti.

Yaprakların değerlendirilmesi:

Toplanan yapraklar çöpe atılmak yerine geri dönüşüm sürecine alınarak, organik atık yönetimi yaklaşımıyla kompost gübre haline getiriliyor. Bu uygulama, hem atık miktarını azaltıyor hem de park ve yeşil alanların bakımında yeniden kullanılacak doğal bir besin kaynağı sağlıyor. Belediye, bu yöntemle çevresel sürdürülebilirliği desteklemeyi ve yeşil alanların verimini artırmayı hedefliyor.

Sonbahar temizliği ve yaprakların komposta dönüştürülmesi, Osmangazi’de park kullanımı ve çevre yönetimine bütüncül bir yaklaşım getiriyor; düzenli bakım sayesinde kent estetiği korunurken, doğal kaynakların yeniden değerlendirilmesiyle uzun vadeli fayda sağlanıyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE AĞAÇLARDAN DÖKÜLEN YAPRAKLARI TİTİZLİKLE...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE AĞAÇLARDAN DÖKÜLEN YAPRAKLARI TİTİZLİKLE YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARLA DÜZENLİ VE AKSATMADAN TEMİZLİYOR. İLÇE GENELİNDEKİ PARK VE YEŞİL ALANLARDA SÜRDÜRÜLEN TEMİZLİK ÇALIŞMALARIYLA PARK VE YEŞİL ALANLAR BAKIMLI HALE GETİRİLİYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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