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Kocaeli'den çağrı: Marmara kirliliğinin büyük bölümü İstanbul kaynaklı

Kocaeli Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara’ya bırakılan ön arıtmalı atık suyun yüzde 97'sinin İstanbul kaynaklı olduğunu ve ortak mücadele çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Kocaeli'den çağrı: Marmara kirliliğinin büyük bölümü İstanbul kaynaklı

Marmara kirliği ve atık su verileri:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın katıldığı bir televizyon programında Marmara Denizi'ne bırakılan atık su ve arıtma oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Büyükakın, Marmara'ya kıyısı bulunan illerin günlük olarak denize bıraktığı atık su miktarının günde 4,5 milyon ton olduğunu ve bu miktarın yalnızca yüzde 53'üne ön arıtma uygulandığını kaydetti.

ön arıtmanın ağırlığı ve İstanbul'un payı:

Büyükakın, ön arıtmaya tabi tutulan atık suyun yüzde 97'sinin İstanbul kaynaklı olduğunu vurguladı. Açıklamaya göre her gün 2,25 milyon metreküp su ön arıtmayla Marmara'ya veriliyor; geri kalan atık su ise herhangi bir arıtma işlemine tabi olmadan salınıyor. İstanbul ile çevre konusunda yapıcı bir ilişki kurulup kurulamadığı sorusuna Başkan, 'samimi söylemek gerekirse kuramıyoruz' yanıtını verdi.

kocaeli'nin uygulamaları ve ortak mücadele çağrısı:

Büyükakın, Kocaeli'de atık suların tamamının biyolojik arıtmadan geçirilerek deşarj edildiğini belirtti. Kentteki 23 atık su arıtma tesisinin tamamında biyolojik arıtma yapılıyor ve iki tesiste fosfor arıtmasının tamamlanacağı bildirildi. İleri biyolojik arıtmada yüzde 100 hedefine ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Büyükakın, üç yıl sonra Kocaeli'nin Türkiye'de tüm atık su arıtma tesisleri ileri biyolojik arıtma yapan tek il olacağını söyledi.

Büyükakın, Marmara Denizi'nin korunmasının kıyı şehirlerinin birlikte hareket etmesine bağlı olduğunu vurguladı. Kocaeli'de yürütülen dip çamuru temizliği ve çevre yatırımlarının etkili olabilmesi için diğer şehirlerin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirterek, 'Ben bir yandan Marmara'yı temizliyorsam yanımdaki şehir kirletiyorsa bunun bir anlamı yok' diyerek kıyı şehirlerine ortak mücadele çağrısında bulundu.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN, MARMARA DENİZİ&#039;NE BIRAKILAN ATIK SUYUN...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN, MARMARA DENİZİ'NE BIRAKILAN ATIK SUYUN MİKTARINA VE ARITMA ORANLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNARAK, ÖN ARITMAYA TABİ TUTULAN ATIK SUYUN YÜZDE 97'SİNİN İSTANBUL KAYNAKLI OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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