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Sonbaharın serin günleri Diyarbakır turizmini canlandırdı

Ekimde serinleyen Diyarbakır'da yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı arttı; Sur başta olmak üzere tarihi mekânlarda fotoğraf ve keşif yoğunlaştı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sonbaharın serin günleri Diyarbakır turizmini canlandırdı

Tur hareketliliğinde artışın nedenleri:

Diyarbakır'da ekim ayıyla birlikte havaların serinlemesi, turizm hareketliliğine doğrudan yansıdı. Sıcak yaz aylarının geride kalması, hem açık hava etkinlikleri hem de kent turizmi için daha elverişli koşullar oluşturdu. Bu değişim, kentteki rehberli turlarda ve bireysel ziyaretlerde artışa neden oldu.

Ziyaretçilerin tercih ettiği mekanlar:

Yerli ve yabancı turistler, kentteki tarihi ve kültürel zenginlikleri yakından tanımak için yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretçiler, Sur başta olmak üzere kentin önemli noktalarını dolaşıp mekanlarda bol bol fotoğraf çektirerek anılarını ölümsüzleştirdi. Özellikle sonbahar koşullarının sunduğu konfor, açık alan gezilerini cazip hale getirdi.

Rehberlerin aktardığı bilgilere göre, kent sokaklarındaki hareketlilik hem günlük gezinti hem de kültürel keşif amacıyla gelen ziyaretçiler tarafından desteklendi. Yerel işletmeler ve turistik noktalar, ziyaretçi artışına paralel olarak daha fazla hizmet sunmaya başladı; bu da kentin kültür turizmi profilini güçlendirdi.

DİYARBAKIR’DA HAVALARIN SERİNLEMESİYLE BİRLİKTE EKİM AYINDA TUR SAYILARI ARTTI. YERLİ VE YABANCI...

DİYARBAKIR’DA HAVALARIN SERİNLEMESİYLE BİRLİKTE EKİM AYINDA TUR SAYILARI ARTTI. YERLİ VE YABANCI TURİSTLER, KENTİN TARİHİ MEKANLARINI ZİYARET EDEREK TARİHİ SOKAKLARDA GEZMENİN KEYFİNİ ÇIKARDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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