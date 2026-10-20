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Sorgun'da iş yerinde metamfetamin ve nakit ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Sorgun'da düzenlenen operasyonda iş yerinde 13,43 gram metamfetamin, hassas terazi ve 4 bin lira nakit bulundu; Y.İ. tutuklandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sorgun'da iş yerinde metamfetamin ve nakit ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları:

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sorgun ilçesindeki bir iş yerinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şüpheli Y.İ. hakkında operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramalarda 13,43 gram metamfetamin, bir hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden olduğu değerlendirilen kutu içinde 4 bin lira nakit ele geçirildi.

Adli süreç:

Ele geçirilen malzemeler ve bulgular doğrultusunda şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. Nöbetçi mahkemece alınan karar sonucu Y.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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