Sorgun'da iş yerinde metamfetamin ve nakit ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları:

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sorgun ilçesindeki bir iş yerinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şüpheli Y.İ. hakkında operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramalarda 13,43 gram metamfetamin, bir hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden olduğu değerlendirilen kutu içinde 4 bin lira nakit ele geçirildi.

Adli süreç:

Ele geçirilen malzemeler ve bulgular doğrultusunda şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. Nöbetçi mahkemece alınan karar sonucu Y.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELE GEÇİRİLENLER