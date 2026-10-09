Sosyal girişimcilikte 39 milyon liralık hibe için son hafta

Programın kapsamı ve amacı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen 2026 Yılı Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (SOSGİP), Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği'nin eş finansmanıyla TR82 bölgesinde sosyal girişimciliği güçlendirmeyi hedefliyor. Programa ayrılan toplam kaynak 725 bin avro olarak açıklandı; bu meblağ döviz kuru üzerinden yaklaşık 39 milyon TL olarak değerlendiriliyor. Destekler, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde sivil toplum kuruluşlarının ve sosyal işletmelerin bölgede sürdürülebilir projeler geliştirmesini teşvik etmeye yönelik olacak.

Hibe tutarı ve destek oranları

Program kapsamında uygun bulunan projelere proje büyüklüğüne göre 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında hibe verilebilecek. Ayrıca sağlanacak desteklerde azami oran %90 olarak belirlenmiştir; bu, küçük ve orta ölçekli sosyal girişimler için maliyet paylaşımını önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Kimler başvurabilir

Programa başvuruda bulunabilecekler arasında TR82 bölgesinde faaliyet gösteren kooperatifler, birlikler (kadın kooperatif birlikleri ve üretici birlikleri), dernekler, vakıflar (iktisadi işletmesi bulunan ya da kurmayı planlayan) ve sosyal işletmeler yer alıyor. Başvuruların, bölgesel ihtiyaçlara uygun ve sivil toplum kapasitesini artıracak nitelikte projeler içermesi bekleniyor.

Başvuru süreci ve son tarihler

Proje başvuruları, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak. Başvuruların son teslim tarihi 16 Ekim Cuma saat 23.59 olarak belirtildi. Ayrıca program kapsamında istenen taahhütname belgelerinin fiziki teslimi için son tarih 23 Ekim 2026 Cuma saat 17.00 şeklinde açıklandı. Başvuru rehberi, değerlendirme kriterleri ve diğer detaylara Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın resmi web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

İlgilenen kurum ve kuruluşların başvurularını zamanında tamamlamaları ve gerekli evrakları eksiksiz hazırlamaları önem taşıyor; aksi takdirde destek fırsatı kaçırılabilir.

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2026 YILI SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI’NA PROJE BAŞVURULARI 16 EKİM’DE SONA ERECEK.