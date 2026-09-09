Dolar 48,4723 +0,04%
Euro 56,4286 +0,18%
Bist 14.540,61 +0,94%
Altın Gram 6.929,04 +0,16%
EUR/USD 1,1637 +0,07%
Brent Petrol 100,00 +2,12%
--°

Sosyal medya soruşturmasında Ali Haydar Kurum gözaltına alındı

Sosyal medyadaki görüntüler üzerine başlatılan TCK 301 soruşturması kapsamında, Ali Haydar Kurum Ümraniye'de yakalandı; hakkında 11 olay kaydı bulundu.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:44

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 11:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Sosyal medya soruşturmasında Ali Haydar Kurum gözaltına alındı

Sosyal medya soruşturmasında Ali Haydar Kurum gözaltına alındı

Sosyal medya platformlarında "Vanlı bir iş insanı" ifadeleriyle paylaşılan ve kamuoyunda bazen "Vanlı Kara Haydar" olarak anılan görüntülere ilişkin soruşturma kapsamında, Ali Haydar Kurum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın kapsamı:

Başsavcılığın yürüttüğü incelemede, paylaşılan görüntülerde yürürken kayda alınan kişinin tespit edildiği; söz konusu kişinin İstanbul Pendik adresinde ikamet ettiği belirlendi. Başlatılan soruşturma, Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi kapsamında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçuna ilişkin olarak açıldı.

Emniyet kayıtlarına göre Kurum hakkında yapılan sorgulamalarda, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit ve hakaret gibi suçlardan oluşan toplam 11 olay kaydı bulunduğu tespit edildi.

Emniyetin yürüttüğü işlemler:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları verildi. Bu kararlar doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Ümraniye bölgesinde yürüttükleri çalışmalar sonucu Kurum’u yakaladı.

Yakalanan Kurum, adli süreç ve emniyet işlemlerinin yürütülmesi amacıyla polis merkezine götürüldü. Soruşturma, başsavcılığın talimatları doğrultusunda devam ediyor; gözaltı ve arama işlemlerine ilişkin ayrıntılar soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

SOSYAL MEDYADA &quot;VANLI BİR İŞ İNSANI&quot; İFADELERİYLE PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLERDE YER ALAN ALİ HAYDAR...

SOSYAL MEDYADA "VANLI BİR İŞ İNSANI" İFADELERİYLE PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLERDE YER ALAN ALİ HAYDAR KURUM, İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA BAŞLATILAN SORUŞTURMA KAPSAMINDA ÜMRANİYE’DE GÖZALTINA ALINDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırşehir'de siber devriye 41 yasa dışı bahis hesabına erişim engeli getirdi
images

Bozyazı Tekeli'nde gece boyu süren müdahale sonrası yangın büyük oranda kontrol...
images

Niğde'de eylül operasyonu sonuçlandı: üç tutuklama, bir hükümlü cezaevinde
images

Küçükçekmece'de yıkım sırasında çöken bina mahallede paniğe yol açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bozyazı Tekeli'nde gece boyu süren müdahale sonrası yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Sinop'ta çocuklar ve huzurevi sakinleri kış için omuz omuza turşu kurdu

Mehmet Tönge'de yaz akşamı çocuk sineması neşesi

Yüksek rakımın altın damlaları: Niğde geven balında bereket ve tanıtım çabası

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali