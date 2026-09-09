Sosyal medya soruşturmasında Ali Haydar Kurum gözaltına alındı

Sosyal medya platformlarında "Vanlı bir iş insanı" ifadeleriyle paylaşılan ve kamuoyunda bazen "Vanlı Kara Haydar" olarak anılan görüntülere ilişkin soruşturma kapsamında, Ali Haydar Kurum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın kapsamı:

Başsavcılığın yürüttüğü incelemede, paylaşılan görüntülerde yürürken kayda alınan kişinin tespit edildiği; söz konusu kişinin İstanbul Pendik adresinde ikamet ettiği belirlendi. Başlatılan soruşturma, Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi kapsamında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçuna ilişkin olarak açıldı.

Emniyet kayıtlarına göre Kurum hakkında yapılan sorgulamalarda, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit ve hakaret gibi suçlardan oluşan toplam 11 olay kaydı bulunduğu tespit edildi.

Emniyetin yürüttüğü işlemler:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları verildi. Bu kararlar doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Ümraniye bölgesinde yürüttükleri çalışmalar sonucu Kurum’u yakaladı.

Yakalanan Kurum, adli süreç ve emniyet işlemlerinin yürütülmesi amacıyla polis merkezine götürüldü. Soruşturma, başsavcılığın talimatları doğrultusunda devam ediyor; gözaltı ve arama işlemlerine ilişkin ayrıntılar soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

SOSYAL MEDYADA "VANLI BİR İŞ İNSANI" İFADELERİYLE PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLERDE YER ALAN ALİ HAYDAR KURUM, İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA BAŞLATILAN SORUŞTURMA KAPSAMINDA ÜMRANİYE’DE GÖZALTINA ALINDI