kaza ve yaralananlar:
Eyüpsultan'da saat 10.00 sıralarında, Sakarya Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 yolcu ve otobüs şoförü yaralandı.
İddialara göre, durağa yanaşan otobüse aynı istikamette ilerleyen başka bir İETT otobüsü arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs içindekilerde yaralanmalar meydana geldi.
müdahale ve taşımalar:
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
trafik akışı ve soruşturma:
Otobüslerin kaldırılmasıyla bölgedeki trafik normale döndü. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve kaza nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
EYÜPSULTAN'DA İETT OTOBÜSLERİNİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 YOLCU VE OTOBÜS ŞOFÖRÜ YARALANDI.
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