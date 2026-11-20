kaza ve yaralananlar:

Eyüpsultan'da saat 10.00 sıralarında, Sakarya Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 yolcu ve otobüs şoförü yaralandı.

İddialara göre, durağa yanaşan otobüse aynı istikamette ilerleyen başka bir İETT otobüsü arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs içindekilerde yaralanmalar meydana geldi.

müdahale ve taşımalar:

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

trafik akışı ve soruşturma:

Otobüslerin kaldırılmasıyla bölgedeki trafik normale döndü. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve kaza nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

EYÜPSULTAN'DA İETT OTOBÜSLERİNİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 YOLCU VE OTOBÜS ŞOFÖRÜ YARALANDI.