Sözlü tartışma Malatya Caddesi'nde kavgaya dönüştü

Adıyaman'da cadde ortasında kavga

Olayın seyri:

Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde, İtfaiye Müdürlüğü yakınlarında iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek taraflar arasında fiziki kavgaya dönüştü ve cadde üzerinde kısa süreli gerginlik yaşandı.

Polis müdahalesi ve soruşturma:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı ve kavga sonlandırıldı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili tutanak tutarak soruşturma başlattı ve olayın nedeni ile tarafların ifadeleri araştırılıyor.

ADIYAMAN’DA İKİ KİŞİ ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. OLAY YERİNE GELEN POLİS EKİPLERİ TARAFLARA MÜDAHALE EDEREK KAVGAYI SONLANDIRDI.