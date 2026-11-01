Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Sözlü tartışma Malatya Caddesi'nde kavgaya dönüştü

Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Malatya Caddesi'nde başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü, polis ekipleri müdahale ederek olayı sonlandırdı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 15:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Sözlü tartışma Malatya Caddesi'nde kavgaya dönüştü

Adıyaman'da cadde ortasında kavga

Olayın seyri:

Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde, İtfaiye Müdürlüğü yakınlarında iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek taraflar arasında fiziki kavgaya dönüştü ve cadde üzerinde kısa süreli gerginlik yaşandı.

Polis müdahalesi ve soruşturma:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı ve kavga sonlandırıldı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili tutanak tutarak soruşturma başlattı ve olayın nedeni ile tarafların ifadeleri araştırılıyor.

ADIYAMAN’DA İKİ KİŞİ ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. OLAY YERİNE GELEN POLİS...

ADIYAMAN’DA İKİ KİŞİ ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. OLAY YERİNE GELEN POLİS EKİPLERİ TARAFLARA MÜDAHALE EDEREK KAVGAYI SONLANDIRDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gördes çevre yolunda kafa kafaya çarpışma: aynı aileden dört kişi ağır yaralandı
images

Emir Sarıgül'den ek ifade: babasının Özgür Özel'e elden para verdiğini anlattı
images

Mersin'de torbacılara yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı
images

sınır kapısında yürütülen operasyonda 4 kilo metamfetamin ele geçirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kartaldere köyünde tarladan çıkan 1 metre boyundaki kabak ilgi çekti

Gördes çevre yolunda kafa kafaya çarpışma: aynı aileden dört kişi ağır yaralandı

Elazığlı sporcu Esma Kaya 29 Ekim Cumhuriyet Kupası'nda Türkiye ikincisi oldu

Emir Sarıgül'den ek ifade: babasının Özgür Özel'e elden para verdiğini anlattı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme