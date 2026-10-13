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Spil Dağı'nda ışık, iz ve kare: doğa yürüyüşü fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi

Şehzadeler Belediyesi'nin 'Tarzan’ın izinde' etkinliğinde 35 fotoğraf ve dağcılık tutkunu, Oduncu Yolu'nu yürüyüp Spil Dağı'nın doğal güzelliklerini kareledi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Spil Dağı'nda ışık, iz ve kare: doğa yürüyüşü fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi

Spil Dağı'nda doğaya kadrajlı bir buluşma

Şehzadeler Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Tarzan’ın izinde doğaya ve kadraja yolculuk" etkinliğinde, 35 kişilik grup Spil Dağı'nın zirvesine yürüyerek Manisa'nın doğal güzelliklerini fotoğraf karelerine taşıdı. Etkinlik, doğayı keşfetmek ve fotoğraf sanatını doğa yürüyüşüyle buluşturmak amacıyla hayata geçirildi.

etkinlik ve katılımcılar:

Organizasyonu Şehzadeler Belediyesi Kültür Müdürlüğü üstlendi; etkinliğe Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD), Manisa Dağcılık Kulübü üyeleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kültür Sanat Topluluğu Fotoğraf Kolu (CBÜFOT) öğrencileri katıldı. Katılımcılar farklı deneyim ve algılardan gelen fotoğraf tutkunları olarak bir araya geldi.

yürüyüş ve kareler:

Grup, Oduncu Yolu üzerindeki 5 kilometrelik parkuru yürüyerek Spil Dağı zirvesine ulaştı. Yürüyüş boyunca bölgenin zengin bitki örtüsü, panoramik manzaralar ve doğal dokular fotoğrafçıların objektiflerine yansıdı; katılımcılar manzara ve doğa fotoğrafları çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Etkinlik sırasında vurgulanan diğer önemli başlıklar arasında çevre bilinci ve doğaya saygı vardı; katılımcılar hem keyifli bir gün geçirdi hem de doğal alanların korunmasına dikkat çekti. Şehzadeler Belediyesi yetkilileri, kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında benzer etkinliklerin önümüzdeki günlerde de sürdürüleceğini bildirdi.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜZENLENEN &quot;TARZAN’IN İZİNDE DOĞAYA VE KADRAJA YOLCULUK&quot;...

ŞEHZADELER BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜZENLENEN "TARZAN’IN İZİNDE DOĞAYA VE KADRAJA YOLCULUK" ETKİNLİĞİNDE, FOTOĞRAF VE DAĞCILIK TUTKUNLARINDAN OLUŞAN 35 KİŞİLİK GRUP, SPİL DAĞI’NIN ZİRVESİNE YÜRÜYEREK MANİSA’NIN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ FOTOĞRAF KARELERİNE TAŞIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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