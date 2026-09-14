Sponsorluk anlaşması: SOCAR Türkiye ile Iğdır Futbol Kulübü bir yıl daha birlikte

SOCAR Türkiye ile Iğdır Futbol Kulübü arasındaki sponsorluk anlaşması bir yıl daha uzatıldı. Yeni anlaşma kapsamında şirket, 2026-2027 sezonu itibarıyla da kulübün forma göğüs sponsoru olarak desteğini sürdürecek.

sponsorluk uzatmasının kapsamı:

İmzalanan protokol, sponsorluk ilişkisinin süresini uzatmanın ötesinde, iki taraf arasında devam eden iş birliğinin resmileştirilmesini sağlıyor. Anlaşmanın yenilenmesi için düzenlenen imza törenine SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz, her iki kurumun yöneticileri ve bazı futbolcular katıldı.

İmza töreninde konuşan Elchin Ibadov, "Şirket olarak faaliyet gösterdiğimiz alanların yanı sıra toplumla güçlü bağlar kuran projelere de önem veriyoruz. Iğdır Futbol Kulübü ile iş birliğimizde üçüncü yılımıza girerken, sponsorluk anlaşmamızı bir yıl daha uzatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Sporun, özellikle gençler için motivasyon ve gelecek duygusu oluşturan çok güçlü bir alan olduğuna inanıyoruz. Yeni sezonun kulüp, futbolcular ve tüm Iğdır için başarılı geçmesini diliyorum" dedi.

şirket vizyonu ve kulübün beklentileri:

SOCAR Türkiye, yaptığı açıklamada sporu yalnızca rekabet olarak görmediğini; aynı zamanda toplumları bir araya getiren, gençlere ilham veren ve bölgesel gelişime katkı sağlayan bir köprü olarak değerlendirdiğini vurguladı. Bu yaklaşım, Iğdır gibi Türkiye'nin doğusundaki kentlere yönelik sürdürülebilir destek politikasının bir yansıması olarak sunuldu.

Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz ise "Şirket ile olan iş birliğimizi yeni sezonda da sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmanın bir sponsorluk ilişkisinin ötesinde, kulübümüze ve şehrimize duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğuna inanıyoruz. Iğdır Futbol Kulübü olarak hedeflerimizi büyütürken, arkamızda bizimle aynı değerlere inanan güçlü paydaşların olması bize ayrıca güç veriyor. SOCAR Türkiye’ye kulübümüze ve spora verdiği sürekli destek için teşekkür ediyor, birlikte nice başarılı sezonlar geçirmeyi diliyorum" sözleriyle memnuniyetini aktardı.

Taraflar, yeni sezonla birlikte sponsorluk iş birliğinin saha içi ve saha dışı faaliyetlerde nasıl somutlaşacağına yönelik ortak çalışmaların süreceğini bildirdi. Kulübün marka görünürlüğü ve genç yeteneklere yönelik projelerin önümüzdeki dönemde öncelikler arasında olması bekleniyor.

SOCAR TÜRKİYE CEO’SU ELCHİN IBADOV VE IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ BAŞKANI CANTÜRK ALAGÖZ