Altay krizle mücadele ediyor: altyapı gençleri umut mu risk mi?

Altay'ın lig başlangıcı ve sonuçlar:

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Altay, sezonun ilk iki haftasında galibiyet elde edemedi ancak mağlubiyet de yaşamadı. Siyah-beyazlı ekip, sezonu 1-1 sonuçlanan Denizli İdmanyurdu ve Karşıyaka maçlarıyla açtı ve bu karşılaşmalardan 2 puan çıkardı. İlk hafta sahasında oynanan karşılaşma Denizli İdmanyurdu ile 1-1 biterken; ikinci hafta İzmir derbisinde Karşıyaka ile 1-1 berabere kalındı.

Kadro yapısı ve yönetim süreci:

Kulüp, yönetim krizleri ve kongrelerde başkan adayı çıkmaması üzerine yönetimin istifası sonrası kayyıma devredilme sürecine girdi. Bu süreçte yaklaşık 5 yıldır devam eden transfer yasağı etkisini sürdürdü ve mevcut dönemde Ceyhun Gülselam, Özgür Özkaya, Deniz Kadah ve Onur Efe gibi oyuncularla yeni sözleşmeler yapılmadı. Ayrıca Hikmet Çolak, Ege Parmaksız ve Emre Tangeldi sözleşmelerini feshederek takımdan ayrıldı. Hazırlıklara ancak 7 Ağustos’ta başlanabildi ve yönetim kaynaklı gecikmeler sonrası takım, tamamen altyapıdan yetişen genç oyunculardan oluşan bir kadroyla sahaya çıktı.

Ne kazandı, ne kaybetti:

Altay, zorlu koşullar altında elde ettiği iki beraberlikle taraftarın takdirini kazandı ve yenilgi görmeyerek moral bakımından bir noktada kazanç sağladı. Diğer yandan, deneyimli isimlerin takımla bağlarının kopması ve yönetimsel belirsizlikler kulübün orta-uzun vadeli rekabet gücünü zayıflatma riski taşıyor. Altyapı oyuncularının sahada gösterdiği mücadele umut verici; ancak kulübün organizasyon, transfer ve mali yapıdaki belirsizlikleri giderilmeden sürdürülebilir başarı elde etmek güç görünüyor.

Özetle, Altay kısa vadede mücadele ve taraftar güveni kazandı; orta ve uzun vadede ise tecrübe, istikrar ve transfer esnekliği kaybı yaşanma riski bulunuyor. Sezonun ilerleyen haftalarında yönetimsel çözümler ve sözleşme düzenlemeleri kulübün kaderini belirleyecek.

ALTAY NE KAZANIYOR NE KAYBEDİYOR