Spor salonunda işletmecinin boğazını sıkan saldırı güvenlik kamerasında

Olayın ayrıntıları:

Olay, 5 Haziran günü öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Ali Kaya Mutlu Caddesi’ndeki bir spor salonunda meydana geldi. Salon sahibi Aylin Demirtaş (33) ile müşteri K.T. arasında, salonda rahatsızlık verdiği iddiasıyla başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine K.T., Demirtaş’ın üzerine yürüyüp boğazını sıktı; bu sırada salonda bulunan diğer üyeler araya girerek şüpheliyi uzaklaştırdı. Olayın ardından işletmeci şikayette bulundu, polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı ve adliyeye sevk etti. Nöbetçi mahkemede yürütülen işlemler sonucunda şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Spor salonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tartışmanın başladığı, ardından şüphelinin kadının üzerine yürüyerek boğazını sıktığı anlar net şekilde görülüyor. Görüntülerde ayrıca salonda bulunan başka bir kadının müdahale ederek tarafları ayırdığı ve çevredeki üyelerin araya girdiği anlar da kayda geçmiş durumda.

İşletmecinin anlattıkları ve olayın ardından yaşananlar:

Yaklaşık 5 yıldır salonu işlettiğini belirten Aylin Demirtaş, şüpheliyle ilgili daha önce salondaki üyelerden çok sayıda şikâyet aldıklarını söyledi. Üyelerin rahatsızlıklarını ilettiklerini, bu nedenle şüphelinin üyeliğinin yenilenmemesi kararı aldıklarını ancak başka bir personelin üyelik kaydını yenilemesi nedeniyle bu işlemin o sırada gerçekleştirilemediğini ifade etti.

Demirtaş, olaydan bir gün önce şüphelinin kendisini uyardığını, olay günü ise salona tekrar geldiğini görerek dışarıda sakin şekilde konuşmaya çalıştığını anlattı. Üyelerin rahatsız olduğunu ve üyeliğin sonlandırılacağını söylemesine rağmen şüphelinin içeri girdiğini, konuşma sırasında beklemediği anda saldırıya uğradığını belirtti.

O an yaşadığı korkuyu detaylandıran Demirtaş, "Bir anda direkt kalkıp bana saldırdı. O kadar şoka girdim ki asla tepki veremedim, nefesim kesildi. Gözümde gözlük vardı, gözüme girebilirdi. Beni arkaya doğru itekledi, cam kapıya çarpmamak için kendimi korumaya çalıştım. O sırada sırtımı da incittim ve yaklaşık bir ay sırt ağrısı çektim" dedi.

Demirtaş, saldırının ardından salon üyelerinin müdahaleyle kendisini dışarı çıkardığını ve oturttuğunu, ancak olayın bununla da bitmediğini aktardı. Şüphelinin olay sonrası birkaç kez yeniden salona girip spor yapacağını söyleyerek geri geldiğini ve kendisine karşı tavrını sürdürdüğünü belirtti. Bu durumun onu ayrıca endişelendirdiğini, ifadeye ancak gece gidebildiğini ve yaşadıklarını anlatmakta zorlandığını ifade etti.

İşletmecinin şikayeti üzerine yürütülen işlemler neticesinde K.T. polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi; mahkeme tarafından ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MERSİN’DE BİR SPOR SALONUNDA YAŞANAN TARTIŞMADA ERKEK MÜŞTERİ, 33 YAŞINDAKİ KADIN İŞLETMECİNİN BOĞAZINI SIKARAK SALDIRDI. KADININ NEFESSİZ KALDIĞI SALDIRI SIRASINDA SALONDAKİ DİĞER ÜYELER ARAYA GİREREK ŞÜPHELİYİ UZAKLAŞTIRDI. OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI.