Karaman'da 16 yaşındaki sürücünün motosikleti şarampole devrildi

Karaman'da motosiklet kazası

Karaman'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen bir motosiklet sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki sürücü T.B.'nin kullandığı 70 ADB 820 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kaza anı ve müdahale:

Kazada motosiklet sürücüsü T.B. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KARAMAN'DA KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DEVRİLEN MOTOSİKLETİN 16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.