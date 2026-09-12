Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Beykoz’un ısrarı sonuç verdi: Çubuklu-İstinye arabalı vapuru ekimde geri geliyor

İBB, yaklaşık bir yıldır süren başvurular ve saha baskısının ardından Çubuklu-İstinye arabalı vapur hattını Ekim ayında yeniden hizmete açacağını bildirdi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 10:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Beykoz’un ısrarı sonuç verdi: Çubuklu-İstinye arabalı vapuru ekimde geri geliyor

Çubuklu-İstinye hattı ekimde yeniden hizmete başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 31 Temmuz 2025 tarihinde durdurulan Çubuklu-İstinye arabalı vapur hattı için geri adım atıldı. Hattın kaldırılması sonrası Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Kavacık aksında yaşanan yoğun trafik sıkışıklığı, Beykoz başta olmak üzere Sarıyer ve iki yakadaki diğer güzergâhları etkiledi.

belediye ve mahalle baskısı süreçte belirleyici oldu:

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel yaklaşık bir yıldır hattın yeniden açılması için resmi başvurular, İBB Meclisi görüşmeleri ve Ankara temasları dahil çeşitli platformlarda girişimlerde bulundu. Gürzel’e, mahalle muhtarları, spor kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan destek geldi; 45 mahalle muhtarı ile ortak bildiriler yapıldı.

Gürzel, İBB’nin "deniz dolmuşu yeterli" yanıtına karşılık, iskelelerin devri ve Beykoz Belediyesi’nin işletme önerisini de kamuoyuna taşıdı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürecin olumlu ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Arabalı vapurumuzu geri istiyoruz" çağrısının karşılık bulmasının Beykoz için sevindirici olacağını vurguladı.

İBB’den gayriresmî onay ve beklenen resmi açıklama:

Sahadan ve yerel yönetimden gelen bir yıllık kesintisiz baskının ardından İBB yönetimi geri adım atarken, Beykoz’da kaydedilen görüntülerde İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hattın Ekim ayında yeniden seferlere başlayacağını gayriresmî olarak duyurdu. Resmî açıklama ve sefer takvimi ise İBB ve Şehir Hatları tarafından önümüzdeki dönemde paylaşılacak.

Yerel yönetim yetkilileri ve mahalle temsilcileri, hattın yeniden açılmasını Beykoz halkı için ulaşım rahatlaması ve iki yaka arasındaki bağlantının düzelmesi açısından önemli buluyor. Sürecin netleşmesiyle birlikte sefer düzeni ve işletme ayrıntıları kamuoyuna aktarılacak.

31 TEMMUZ 2025&#039;TE İBB TARAFINDAN DURDURULAN VE FSM KÖPRÜSÜ TRAFİĞİNİ KİLİTLEDİĞİ İÇİN BEYKOZ&#039;DA...

31 TEMMUZ 2025'TE İBB TARAFINDAN DURDURULAN VE FSM KÖPRÜSÜ TRAFİĞİNİ KİLİTLEDİĞİ İÇİN BEYKOZ'DA BÜYÜK TEPKİYE YOL AÇAN ÇUBUKLU-İSTİNYE ARABALI VAPUR HATTI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR GELİŞME YAŞANDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mali müşavirlere yönelik özel ofis Gebze Ticaret Odası'nda açıldı
images

Üç kruvaziyer Galataport'a yanaşırken İstanbul siluetine eşlik etti
images

Motofest'te İnönü mağaralarında buluşma
images

Okul çantasında mükemmellik zorunluluk değil, sürdürülebilir beslenme öncelik ol...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Etimesgut’ta akşam trafiğini durduran 5 araçlı zincirleme kaza

El emeğiyle hazırlanan paketler Balıkesirli öğrencilerin yanında

Elektrik-elektronik sektöründe 20 milyar dolar hedefi

Darbe mirasını hatırlatan mesaj: Van OSB başkanı Memet Aslan'dan 12 eylül değerlendirmesi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı