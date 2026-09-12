Beykoz’un ısrarı sonuç verdi: Çubuklu-İstinye arabalı vapuru ekimde geri geliyor

Çubuklu-İstinye hattı ekimde yeniden hizmete başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 31 Temmuz 2025 tarihinde durdurulan Çubuklu-İstinye arabalı vapur hattı için geri adım atıldı. Hattın kaldırılması sonrası Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Kavacık aksında yaşanan yoğun trafik sıkışıklığı, Beykoz başta olmak üzere Sarıyer ve iki yakadaki diğer güzergâhları etkiledi.

belediye ve mahalle baskısı süreçte belirleyici oldu:

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel yaklaşık bir yıldır hattın yeniden açılması için resmi başvurular, İBB Meclisi görüşmeleri ve Ankara temasları dahil çeşitli platformlarda girişimlerde bulundu. Gürzel’e, mahalle muhtarları, spor kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan destek geldi; 45 mahalle muhtarı ile ortak bildiriler yapıldı.

Gürzel, İBB’nin "deniz dolmuşu yeterli" yanıtına karşılık, iskelelerin devri ve Beykoz Belediyesi’nin işletme önerisini de kamuoyuna taşıdı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürecin olumlu ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Arabalı vapurumuzu geri istiyoruz" çağrısının karşılık bulmasının Beykoz için sevindirici olacağını vurguladı.

İBB’den gayriresmî onay ve beklenen resmi açıklama:

Sahadan ve yerel yönetimden gelen bir yıllık kesintisiz baskının ardından İBB yönetimi geri adım atarken, Beykoz’da kaydedilen görüntülerde İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hattın Ekim ayında yeniden seferlere başlayacağını gayriresmî olarak duyurdu. Resmî açıklama ve sefer takvimi ise İBB ve Şehir Hatları tarafından önümüzdeki dönemde paylaşılacak.

Yerel yönetim yetkilileri ve mahalle temsilcileri, hattın yeniden açılmasını Beykoz halkı için ulaşım rahatlaması ve iki yaka arasındaki bağlantının düzelmesi açısından önemli buluyor. Sürecin netleşmesiyle birlikte sefer düzeni ve işletme ayrıntıları kamuoyuna aktarılacak.

31 TEMMUZ 2025'TE İBB TARAFINDAN DURDURULAN VE FSM KÖPRÜSÜ TRAFİĞİNİ KİLİTLEDİĞİ İÇİN BEYKOZ'DA BÜYÜK TEPKİYE YOL AÇAN ÇUBUKLU-İSTİNYE ARABALI VAPUR HATTI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR GELİŞME YAŞANDI.