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Gümrük depolarında usulsüz satış iddiası: 9 kişi gözaltında

Bulgaristan'da 11 Eylül operasyonunda, Lesovo ve çevresindeki gümrük depolarında el konulan ürünlerin usulsüz satışı iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gümrük depolarında usulsüz satış iddiası: 9 kişi gözaltında

Gümrük depolarında usulsüz satış iddiası: 9 kişi gözaltında

Bulgaristan'da, fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle el konulan malların depolarda usulsüz şekilde elden çıkarıldığı iddiasıyla geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Ortak yürütülen soruşturma sonucu 9 kişi gözaltına alındı ve depolarda kapsamlı envanter çalışması başlatıldı.

operasyonun kapsamı:

Operasyon, 11 Eylül sabahı GDBOP (Bulgaristan Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü) ile Gümrükler Ajansı ekiplerinin ortak çalışmasıyla başlatıldı. Müdahale Svilengrad, Elhovo ve Lesovo bölgelerinde sürdü. Yetkililer, soruşturmanın birkaç aydır yürütüldüğünü ve bazı malların imhası sırasında operasyonun gerçekleştirildiğini bildirdi. Operasyonda gözaltına alınanların kamu görevlileri ile sivillerden oluştuğu açıklandı.

el konulan mallar ve satış iddiaları:

Soruşturma kapsamında, Türkiye’den yasa dışı yollarla getirildiği belirtilen ve fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle el konulan ürünler envantere alındı. İddialara göre, imha edilmesi gereken bazı ürünler depolardan çıkarılarak hem fiziki mağazalarda hem de internet üzerinden satışa sunuldu. Satışa çıkarıldığı belirtilen ürünler arasında kıyafet, ayakkabı, parfüm ve çeşitli ticari mallar yer alıyor.

Bulgaristan makamları, fikri mülkiyet haklarını ihlal eden ürünlerin önemli bir bölümünün Türkiye kaynaklı olduğunu belirtirken, özellikle Lesovo ile Kapitan Andreevo sınır kapılarında çok sayıda ürünün ele geçirildiğini vurguladı. Gümrük depolarında başlatılan envanter çalışmasının, soruşturmayla koordineli şekilde sürdüğü aktarıldı.

Soruşturma devam ediyor; yetkililer, depolardaki kayıtların ve malların izlenmesiyle usulsüz satış zincirinin aydınlatılacağını belirtiyor.

TÜRKİYE’DEN BULGARİSTAN’A GİRERKEN YAKALANAN VE GÜMRÜK DEPOLARINDA BULUNAN VE FİKRİ MÜLKİYET...

TÜRKİYE’DEN BULGARİSTAN’A GİRERKEN YAKALANAN VE GÜMRÜK DEPOLARINDA BULUNAN VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINI İHLAL ETTİĞİ GEREKÇESİYLE EL KONULAN ÜRÜNLERİN USULSÜZ ŞEKİLDE SATILDIĞI İDDİASIYLA OPERASYON DÜZENLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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