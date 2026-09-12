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Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışırken çarpılan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan 76 yaşındaki Osman G., hastanede yaşamını yitirdi; sürücü gözaltında.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 10:10

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışırken çarpılan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaza detayları:

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Osman G. bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay, Erciyesevler Mahallesi 30 Ağustos Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Çarpan araç ve sürücü:

Kazaya karışan aracın sürücüsü İ.Ç. (23) yönetimindeki 38 ABK 498 plakalı otomobil olduğu bildirildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Osman G. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki müdahale ve hastaneye sevk:

Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Osman G. burada yaşamını yitirdi.

Talihsiz adamın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, sürücü İ.Ç. gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

OSMAN G.&#039;NİN CANSIZ BEDENİ OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE ADLİ TIP KURUMU KAYSERİ GRUP BAŞKANLIĞI&#039;NA...

OSMAN G.'NİN CANSIZ BEDENİ OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE ADLİ TIP KURUMU KAYSERİ GRUP BAŞKANLIĞI'NA GÖTÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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