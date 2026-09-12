Yesemek taş ocaklarından dünyaya açılan açık hava heykel atölyesi

mirasın açık havadaki adresi:

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi, bölgenin tarihini açık havada sergileyen, dünya ölçeğinde önemi olan bir alan olarak dikkat çekiyor. UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 110 dönümlük bir alanda kurulu müze ile heykel atölyesi, İslahiye turizmine katkı sağlıyor.

tarih ve atölyenin yapısı:

Yerel yetkililer ve müze görevlileri, Yesemek'in köy adı olduğunu ve atölyenin benzersiz konumunu vurguluyor. Müze görevlisi Ali Çiçek şöyle diyor: 'Yesemek, köyümüzün adıdır. Açık hava heykel atölyemiz, dünyanın en büyük açık hava heykel atölyesidir. Genel alan 250 dönüm üzerindedir. 1 kilometre yukarda taş ocağımız vardır. Bu Hititler, ilk olarak taş ocağını keşfediyorlar. Taşın işlenmeye müsait oluşundan bu atölyeyi kuruyorlar.' Bu anlatım, atölyenin hem coğrafi hem de tarihsel kökenine dair doğrudan ipuçları veriyor.

ziyaretçi profili ve mevsimsellik:

Çiçek, müzenin dünyanın farklı bölgelerinden ziyaretçi çektiğini, ancak yaz aylarında sıcaklık nedeniyle ziyaretçi sayısında durgunluk yaşandığını belirtiyor: 'Dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerimiz vardır ama yaz aylarında sıcak havalar olduğu için durgunluk oluyor. Eylül-Ekim ayı gibi, Nisan-Mayıs ayı gibi bayağı hareketli oluyor. Geçen seneye bakarsak ayda 5 bin kişi ziyaret ediyordu burayı.' Bu veriler, sezonluk turizm planlaması için önemli bir çerçeve sunuyor.

bölgeye ekonomik ve sosyal etkileri:

Müze, bölge ekonomisine katkı sağlarken sosyal algı üzerinde de etki yaratıyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen ilçeler arasında yer alan İslahiye'de Yesemek, ziyaretçiler için tarihî bir kaçış ve buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Ziyaretçilerden Ahmet Yıldırım şunları söylüyor: 'Her yaz Gaziantep’in İslahiye ilçesine geliyoruz. Bugün de ailecek müzeyi ziyaret edelim dedik. Herkesin gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada gerçekten tarih kokuyor. Herkes burayı gezmeli. Terörü ülkede hiç kimse istemez. Terör bu ülkeden gitsin kurtulalım. Bu bölgeye senede 1-2 defa geliyorum. Bölgedeki değişimin farkındayız. İnsanların yaklaşım açısının değiştiğinin farkındayız. İnsanların da bundan mutlu olduğunun farkındayız.' Bir diğer ziyaretçi, çocuk Menekşe Miray Yıldırım, 'Barajı ve Yesemek açık hava müzesini merak ettiğim için buraya geldim. Burayı çok beğendim' diyerek mekanın her yaştan ziyaretçi için çekiciliğini ortaya koyuyor.

Yesemek, hem 250 dönümü aşan genel alanı hem de 110 dönümlük müze bölümüyle bölgesel kimliği güçlendiren, ziyaretçilerine taşın işlenişinden kalan izleri sunan nadir açık hava merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Mevsimsel dalgalanmalar ve bölgesel gelişmeler göz önünde bulundurularak sürdürülecek tanıtım ve koruma çalışmaları, alanın uzun vadeli canlılığını belirleyecek unsurlar arasında yer alıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK AÇIK HAVA MÜZESİ YESEMEK ZİYARETÇİLERİNİ TARİHİ YOLCULUĞA ÇIKARTIYOR