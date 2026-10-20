Spor şenliği sağlığı konuştu: kalp, meme kanseri ve bağımlılıklara dikkat

Spor şenliğinde sağlık tanıtımı:

Düzce Üniversitesi Akçakoca Yerleşkesi’nde Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Spor Oyunları Şenliği kapsamında Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri stant açtı. Şenlik alanında kurulan stantta katılımcılara yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Standta verilen bilgiler:

Sağlık ekipleri, Dünya Kalp Günü kapsamında kalp sağlığının korunması ile ilgili bilgilendirme sundu. Katılımcılara basit önlemler, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi hakkında yönlendirici bilgiler verildi.

Erken teşhis ve bağımlılıklara dikkat:

Stantta ayrıca meme kanserinde erken teşhis konusunun önemi vurgulandı; tarama ve farkındalık çalışmalarının gerekliliği anlatıldı. Ekipler, davranışsal bağımlılıklar hakkında da bilgilendirme yaparak bu alandaki tehlikelere karşı uyarılarda bulundu.

Spor etkinlikleriyle sağlık bilgilendirmelerinin bir araya geldiği organizasyonda amaç, katılımcıların sadece fiziksel aktiviteye yönelmesi değil; aynı zamanda sağlık konularında doğru bilgi edinmesi ve toplumda farkındalığın artması olarak belirtildi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA YERLEŞKESİ’NDE DÜZENLENEN SPOR OYUNLARI ŞENLİĞİ’NDE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN BİLGİLENDİRME STANDI AÇILDI. KATILIMCILARA KALP SAĞLIĞI, MEME KANSERİ VE DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ.