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Fabrika bahçesi 80 dekar ceviz bahçesine dönüştü, istihdama katkı sağlıyor

Kayseri'nin Develi ilçesindeki fabrika, boş 80 bin metrekarelik alanı 2 bin ceviz ağacıyla değerlendirerek üretim başlattı ve 25 kişiye istihdam sağladı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Fabrika bahçesi 80 dekar ceviz bahçesine dönüştü, istihdama katkı sağlıyor

Fabrika bahçesinde dönüşüm: alan üretime kazandırıldı:

Kayseri'nin Develi ilçesinde keçe üretimi yapan bir fabrikanın uzun süre atıl kalan bahçesi, yaklaşık 10 yıl önce başlatılan ağaçlandırma projesiyle verimli bir ceviz bahçesine dönüştü. Fabrika sahipleri, şehir dışından getirilen tarım danışmanı ve yerel ekiple yürütülen çalışmalar sonucunda boş durumda duran arazinin ekonomik değere dönüştüğünü belirtiyor.

Proje ve uygulama süreci:

İş yeri etrafındaki alanın değerlendirilmesi kararıyla harekete geçen ekip, fabrika yönetiminin yönlendirmesiyle Kocaeli'nden getirilen ziraat mühendisi ile saha etüdü yaptı. Yaklaşık 80 bin metrekarelik alana yapılan planlama sonucu 2 bin adet ceviz ağacı dikildi. Projenin başlangıcından bu yana geçen sürede ağaçlara düzenli aşılama, budama ve gübreleme uygulamaları yapıldı; doğru çeşit seçimi ve bakım sayesinde ağaçlar verim vermeye başladı.

Hasat, hedefler ve istihdam:

Fabrika yönetimi, bahçede modern makine ve tekniklerle hasat yapıldığını, bu yılki üretim hedefinin 15 ton olduğunu açıkladı. Fabrika Müdürü Seyfi Topçu, projeneyle birlikte yöre halkına doğrudan istihdam sağlandığını ve şu anda 25 kişiye iş verildiğini söyledi. Yönetim kurulu başkanı Murat Şahin ise uzun vadeli bakışla atıl arazinin değerlendirilmesinin hem bölge ekonomisine hem de ülke ceviz ihtiyacının yerli üretimle karşılanmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Eğitim, örnek bahçe yaklaşımı ve yaygın etkisi:

Tarım danışmanı Sedat Acar, arazinin gezilip değerlendirildikten sonra bölgeye uygun çeşit ve dikim düzeninin belirlendiğini aktardı. Bahçede uygulanan 7'ye 5 dikim düzeniyle yaklaşık 80 dekar alanda oluşan bahçenin diğer çiftçilere ve köylere örnek olduğunu belirtti. Acar, burada verilen aşılama, budama ve çeşit konusundaki eğitimlerin çevre ilçelerden gelenlere de aktarıldığını, böylece bilginin yaygınlaştığını söyledi.

Proje hem atıl bir arazinin ekonomik hale getirilmesi hem de bölgesel istihdama katkı sunması bakımından örnek oluşturuyor. Yönetim ve teknik ekibin 10 yıllık çalışmasıyla elde edilen verim, bölgedeki diğer işletmeler için de yol gösterici nitelik taşıyor ve yerli ceviz üretiminin artırılması yönündeki potansiyeli gözler önüne seriyor.

Fabrika bahçesinde ceviz hasadı

Fabrika bahçesinde ceviz hasadı

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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