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Eskişehir’de acil sağlık ekiplerine yönelik temel modül eğitimi tamamlandı

12-16 Ekim’de düzenlenen eğitimde 21 hekim, hemşire, ATT ve paramedik sahada müdahale, olay yeri yönetimi ve vaka uygulamalarıyla yetkinliklerini artırdı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Serkan Varol

Eskişehir’de acil sağlık ekiplerine yönelik temel modül eğitimi tamamlandı

eğitim programı ve katılımcılar:

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından düzenlenen Temel Modül Eğitimi, 12-16 Ekim tarihleri arasında başarıyla tamamlandı. Eğitime il ve bölge illerden hekim, hemşire, acil tıp teknisyeni (ATT) ve paramediklerden oluşan toplam 21 personel katıldı. Program, teorik oturumlarla başlayan ve vaka temelli uygulamalarla pekiştirilen bir içerik sundu.

eğitimin içerik başlıkları:

Eğitim süresince acil sağlık hizmetlerinde güncel yaklaşımlar, sahada müdahale teknikleri, olay yeri yönetimi ve ekipler arası koordinasyon konuları ayrıntılı şekilde ele alındı. Katılımcılar hazırlanan vaka senaryoları üzerinden uygulamalı çalışmalar yaparak hızlı müdahale, karar verme süreçleri ve ekip içi iletişim becerilerini geliştirdi.

amaçlar ve beklenen sonuçlar:

Programın temel hedefi acil sağlık hizmetlerinde sunulan kalitenin yükseltilmesi, sahada görev yapan ekiplerin müdahale kapasitesinin artırılması ve operasyonel etkinliğin güçlendirilmesiydi. Düzenlenen eğitimle mesleki yetkinliklerin artırılması ve ekiplerin sahada daha koordineli, etkili müdahaleler gerçekleştirebilmesi amaçlandı.

ESKİŞEHİR İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN TEMEL MODÜL EĞİTİMİ BAŞARIYLA...

ESKİŞEHİR İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN TEMEL MODÜL EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI. 12-16 EKİM TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİME, İL VE BÖLGE İLLERDEKİ FARKLI SAĞLIK KURUMLARINDAN HEKİM, HEMŞİRE, ACİL TIP TEKNİSYENİ (ATT) VE PARAMEDİKLERDEN OLUŞAN TOPLAM 21 PERSONEL KATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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