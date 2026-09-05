St. Pauli'de iş yerinde silahlı saldırı: iki Türk hayatını kaybetti, biri yaralandı

Olayın ayrıntıları:

Almanya'nın Hamburg kentinin St. Pauli semtinde, Hamburg Uluslararası Fuar Merkezi'nin karşısındaki Lagerstrasse 11 adresindeki iş yeri kompleksinde 1 Eylül tarihinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Çevredekilerin art arda silah sesleri duyarak ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, otoparkta ağır yaralı halde bulunan 47 yaşındaki bir erkeği sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtaramadı. Binada yapılan aramada ise 33 yaşındaki ikinci bir erkek başından vurulmuş halde ölü bulundu. Alman medyası, ölen kişilerden birinin yakınında silah bulunduğunu öne sürdü; ancak bu bilgi Hamburg Savcılığı tarafından resmen doğrulanmadı. Hayatını kaybeden her iki kişinin de Türk vatandaşı olduğu bildirildi.

yaralı ve deliller:

Olayda ayrıca 48 yaşındaki bir Türk vatandaşı başını sıyıran kurşunla yaralandı. Yaralının kendi imkanlarıyla olay yerinden ayrılarak Hamburg Üniversite Hastanesi UKE'ye başvurduğu ve durumunun hayati tehlike içermediği belirtildi. Alman medyası, saldırı öncesinde kısmen maskeli 8–10 kişilik bir grubun iş yeri kompleksine girdiğini aktardı.

Polis, olay yerinde bulunan silahlar, mühimmat ve bazı araçlar üzerinde inceleme yapıyor. Soruşturma, Hamburg Cinayet Masası (LKA 41), Organize Suçlarla Mücadele Birimi ve Hamburg Savcılığı iş birliğiyle yürütülüyor.

özen bağlantısı ve soruşturmanın odağı:

Saldırının gerçekleştiği iş yeri kompleksinde eski profesyonel boksör ve Universum Boxing'in sahibi İsmail Özen'e ait bir boks kulübü bulunuyor. Özen, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada olayın kendisiyle bağlantılı olmadığını, saldırının şirketlerine ait alanlarda gerçekleşmediğini ve hayatını kaybeden kişileri tanımadığını bildirdi.

Komplekste daha önce de güvenlik olayları yaşanmıştı: 26 Haziran gecesi aynı adrese el bombası atıldığı, Temmuz ayında ise Özen'i hedef alan hakaret içerikli bir tabelanın Elbbrücken yakınlarında polis tarafından kaldırıldığı kaydedildi. Polis, bu olaylarla son saldırı arasında bağlantı olduğuna dair henüz kanıt açıklamadı.

Hamburg Savcılığı, olayın arka planında "suç örgütü içerisindeki bir anlaşmazlık" emareleri bulunduğunu belirtse de, saldırının bir "mafya hesaplaşması" olduğuna dair iddialar resmen doğrulanmadı. Polis, saldırgan veya saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Almanya’nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 Türk öldürüldü, 1 Türk yaralandı. Hamburg polisi ve savcılığı, olayın organize suç örgütleriyle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.