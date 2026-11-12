Su kaynaklarında sıkı denetim: Ekinözü'nde kaçak avcılığa karşı seferberlik

Ekinözü'nde su ürünleri denetimi

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, su kaynaklarının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı kontrol ve denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu yerinde incelendi.

Denetimlerin kapsamı:

Ekipler ilçedeki akarsu ve göletlerde saha kontrolleri yaparak kullanılan avlanma yöntemlerini, avlanma dönemlerine uyumu ve avlanan su ürünlerinin boy limitlerini değerlendirdi. Kontroller sırasında kaçak avcılığın önlenmesi ve su ürünleri stoklarının korunması öncelikli hedef olarak belirlendi.

Halkla iletişim ve bilgilendirme:

Denetim sırasında yetkililer bölge halkı ve amatör balıkçılarla görüşerek yasak avlanma yöntemleri, avlanma dönemleri ve yasal boy limitleri konusunda bilgilendirme yaptı. Yapılan bilgilendirmelerin mevzuata uyumu artırmayı ve ihlallerin azalmasını amaçladığı vurgulandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, saha denetimlerinin sıklaştırıldığını ve denetimlerin aralıksız devam edeceğinin bildirildiğini aktardı.

KAHRAMANMARAŞ’IN EKİNÖZÜ İLÇESİNDE SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLARININ KORUNMASI VE YASA DIŞI AVCILIĞIN ÖNLENMESİ AMACIYLA EKİPLER TARAFINDAN KONTROL VE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.