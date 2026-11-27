fırtınanın genel bilançosu:

Şükran Günü tatilinde etkili olan şiddetli fırtına, ülke genelinde yaşamı büyük ölçüde aksattı. Sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve iç kesimlerdeki yoğun kar yağışı bir araya gelince ulaşım, enerji ve günlük yaşamda geniş çaplı aksamalar görüldü. Yetkililer aşırı hava koşullarına karşı uyarılarda bulundu ve bazı bölgelerde acil durum ilan edildi.

Elektrik kesintilerini izleyen PowerOutage.us verilerine göre 900 binden fazla ev ve iş yeri enerjisiz kaldı. En fazla etkilenen eyaletler arasında Virginia, Maryland, Pennsylvania, Missouri ve New Jersey yer aldı. Rüzgar hızının yer yer saatte 120 kilometreyi aştığı bildirildi; kuvvetli rüzgar ve yumuşayan zemin nedeniyle çok sayıda ağaç ve elektrik direği devrildi.

sel ve kıyı taşkınları:

Doğu kıyılarında şiddetli yağışla birlikte kıyı taşkınları görüldü, cadde ve sokaklar su altında kaldı. Kurtarma ekipleri sel sularında mahsur kalanlar için operasyonlar yürüttü, birçok karayolu ve köprü ulaşıma kapatıldı. New York ve New Jersey eyaletlerinde acil durum ilan edildi.

Batı kıyısında da yüksek gelgitler nedeniyle taşkın uyarıları yapıldı; California'dan Washington'a kadar sahil kesimlerinde riskler oluştu. Pacifica kentinde dev dalgalar bir iskelenin bölümünü yıkarak hasara yol açtı, Marin County'de sahil hattında yaşayanlara tahliye uyarısı yapıldı.

iç kesimlerde kar ve yapı hasarları:

İç bölgelerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Missouri'de bazı alanlarda kar kalınlığı 35 santimetreyi aştı ve kar yükü nedeniyle bir buz pistinin çatısı kısmen çöktü. Aynı dönemde Florida'da şiddetli yağışla birlikte hortum raporları alındı; yerel yetkililer hasar tespit ve temizleme çalışmalarına ağırlık verdi.

Bu meteorolojik kombinasyon, yumuşayan zeminin ve kuvvetli rüzgarın ağaçları devirmesine, elektrik nakil hatlarına zarar vermesine ve yeni enerji kesintilerinin yaşanmasına ortam hazırladı.

ulaşım, etkinlikler ve yetkililerin uyarıları:

Fırtına Şükran Günü seyahat trafiğini de olumsuz etkiledi. Ülke genelinde 400’den fazla uçuş iptal edilirken, binlerce uçuşta gecikme kaydedildi. New York ve Washington bölgesindeki havalimanları en fazla aksamanın yaşandığı noktalar oldu. Kara ve demiryolu ulaşımında da aksamalar görüldü; yetkililer yolculara güncel duyuruları takip etmeleri çağrısında bulundu.

Geleneksel kutlamalar da zarar gördü: New York'ta bu yıl 100'üncüsü düzenlenmesi planlanan Macy’s Şükran Günü Geçit Töreni olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 Kasım Cumartesi gününe ertelendi, Philadelphia'daki geleneksel geçit töreni ise iptal edildi.

Tatil döneminde toplam 81 milyon Amerikalının seyahat etmesi beklenirken, yetkililer fırtınanın dönüş trafiğinde de aksamalara yol açabileceği uyarısını yineliyor ve vatandaşları meteorolojik bildirimleri takip etmeye, riskli bölgelerde zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaya davet ediyor.

ABD'de Şükran Günü tatilinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı felç etti. Ülke genelinde 900 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kalırken, yollar sular altında kaldı, yüzlerce uçuş iptal edildi. New York ve New Jersey'de acil durum ilan edilirken, geleneksel Şükran Günü geçit törenleri de olumsuz hava koşullarından etkilendi.