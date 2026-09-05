Şükrü Saraçoğlu önünde coşku: Fenerbahçe taraftarı derbiye akın etti

stat önü ve hazırlıklar:

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak karşılaşma öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, erken saatlerden itibaren Şükrü Saraçoğlu çevresinde toplanmaya başladı. Özellikle Yoğurtçu Parkı bölgesinde bir araya gelen gruplar, meşaleler yakıp tezahüratlarla takıma moral verdi.

biletler tükendi, tribünlerde coşku:

Satışa çıkan biletlerin kısa sürede tükenmesiyle birlikte stat çevresindeki hareketlilik arttı. Taraftarlar maç saati yaklaştıkça stadyumdaki yerlerini alırken, tribünlerde yüksek katılım ve canlı destek dikkat çekti.

Karşılaşma, saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde başlayacak. Fenerbahçeli taraftarların maç öncesi gösterdiği hazırlık ve destek, derbi atmosferinin yoğun olacağının işaretini verdi.

Genel görüntü, meşaleler, tezahüratlar ve dolu tribünlerle birleşerek maç öncesi coşkulu bir atmosfer oluşturdu; taraftarlar takıma güçlü bir destek sunmak üzere stada akın etti.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Fenerbahçe’de sarı-lacivertli taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi.