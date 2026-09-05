Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Şükrü Saraçoğlu önünde coşku: Fenerbahçe taraftarı derbiye akın etti

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Beşiktaş maçına çıkan Fenerbahçe'de taraftarlar Şükrü Saraçoğlu önünde toplanıp meşalelerle ve tezahüratla maça destek verdi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 18:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Şükrü Saraçoğlu önünde coşku: Fenerbahçe taraftarı derbiye akın etti

stat önü ve hazırlıklar:

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak karşılaşma öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, erken saatlerden itibaren Şükrü Saraçoğlu çevresinde toplanmaya başladı. Özellikle Yoğurtçu Parkı bölgesinde bir araya gelen gruplar, meşaleler yakıp tezahüratlarla takıma moral verdi.

biletler tükendi, tribünlerde coşku:

Satışa çıkan biletlerin kısa sürede tükenmesiyle birlikte stat çevresindeki hareketlilik arttı. Taraftarlar maç saati yaklaştıkça stadyumdaki yerlerini alırken, tribünlerde yüksek katılım ve canlı destek dikkat çekti.

Karşılaşma, saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde başlayacak. Fenerbahçeli taraftarların maç öncesi gösterdiği hazırlık ve destek, derbi atmosferinin yoğun olacağının işaretini verdi.

Genel görüntü, meşaleler, tezahüratlar ve dolu tribünlerle birleşerek maç öncesi coşkulu bir atmosfer oluşturdu; taraftarlar takıma güçlü bir destek sunmak üzere stada akın etti.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Fenerbahçe’de sarı-lacivertli...

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Fenerbahçe’de sarı-lacivertli taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

samsunspor, Mohamed Bayo ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı
images

Kadıköy'de siyah-beyaz dalga: Beşiktaşlılar derbi için yola çıktı
images

Kayserispor kadrosunu 18 transferle güçlendirdi
images

Kocaelispor, Keita ile ilişkiyi tek taraflı feshetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

teknofest finallerinde kacır: terminal istanbul'un ilk fazı bu ay başlıyor

Kastamonu'da otluk yangını mezarlığa sıçradı, bazı mezarlar zarar gördü

Boyraz: tso kaynakları esnaf için kullanılmalı, değişim zamanı

Edirne konuşmasında Özgür Özel CHP ve İYİ Parti isimlerini karıştırdı

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti