Suların arasından 30 yıl sonra yükselen ezan

Sivas'ta suların içinden yeniden gelen ses

Sivas'ın Hafik ilçesindeki eski Pusat köyünde bulunan cami minaresi, yıllar boyunca baraj suyunun arasından görünen simge yapı oldu. Doğa sporları tutkunu bir grup dağcı, Pusat-Özen Barajı'na botla girerek minareye ulaştı; ekipteki Kerim Kaya minare demirine çıkarak 30 yıl sonra ezan okudu.

baraj ve köyün kısa tarihçesi:

Eski Pusat köyü, 1996'da başlayan inşaat çalışmaları sonucu 2002'de tamamlanan baraj nedeniyle taşındı ve zaman içinde köyün bazı yapıları su altında kaldı. Bölgedeki minare, hem kuraklık hem de suyun bolluğunun simgesi olarak kent hafızasında yer edindi ve barajın görünür simgelerinden biri haline geldi.

dağcıların rotası ve ezan anı:

Grup, Pusat Barajı'nda bir süre botla gezdikten sonra su altında kalan caminin minaresine yanaştı. Minarenin metal yapısına tırmanan Kerim Kaya, minarede ezan okuyarak uzun yıllardır sessiz kalan camiye tekrar ses getirdi. Bu an, köyde yıllardır okunmayan ezanın yeniden duyulması anlamına geldi.

Doğa sporları tutkunu Selahattin Güngördü, "Pusat barajı Hafik ile Doğanşar ilçemizin arasında bulunuyor. Karşı da bulunan metruk binada antrenmanlarımızı yapacağız. Şuan da Pusat barajında eski Pusat köyünün üzerindeyiz. Uzun yıllardır köyde bulunan camide okunmayan ezanı bugün Kerim Kaya arkadaşımız minareye çıkarak okudu. Camii minaresi yılardır suyun içinde çok döküldüğü için bizi biraz korkuttu. Çok şükür Allah’ın izniyle bunu da başardık" diye konuştu.

Minarede ezan okuyan Kerim Kaya ise, "Çok farklı bir duygu oldu benim için. Normal camide ezan okuduğum oldu ama böyle bir ortamda okumak biraz garip geldi" ifadelerini kullandı.

Bu olay, hem bölgenin geçmişine dair bir hatırlatma hem de suyun yarattığı fiziksel ve duygusal etkilerin somut bir görüntüsü olarak yorumlanıyor; minarenin üzerinden yükselen ezan, sular altında kalan yerleşimlerin anısını canlı tuttu.

SİVAS’TA DOĞA SPORLARI TUTKUNU DAĞCILAR, BU KEZ YILLARDIR SUYUN ALTINDA KALAN PUSAT KÖYÜNDE ŞİŞME BOT İLE SU ÜSTÜNDE GEZEREK CAMİ MİNARESİNDE EZAN OKUDU.