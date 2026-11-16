Rögardan Marmara Denizi'ne: Tekirdağ Çorlu Yenice Mahallesi'nde yıllardır süren kanalizasyon sorunu

Tekirdağ Çorlu Yenice Mahallesi'nde kanalizasyonun denize akışı

Çorlu ilçesinin turistik yerleşimlerinden Yenice Mahallesi, Hür 13. Sokak’taki rögar hattından çıkan atık sular nedeniyle gündemde. Mahalle sakinleri, sokaktaki rögar kapağından taşan kanalizasyonun kontrolsüz şekilde Marmara Denizi'ne aktığını, yıllardır tekrarlanan sorunun çevre ve halk sağlığını tehdit ettiğini söylüyor.

Sorunun boyutu:

Rögar hattından çıkan suların doğrudan denize ulaşması, bölgenin deniz ve kıyı temizliğini olumsuz etkiliyor. Sokakta biriken ve sürekli akan atıklar hem kötü kokuya hem de yüzeysel kirliliğe yol açıyor. Mahalle sakinleri sorunun sadece görüntü kirliliği olmadığını; özellikle yaz aylarında kokunun dayanılmaz hale geldiğini belirtiyor.

Hür 13. Sokak'ta yaşayanlar, yaklaşık 5 yıldır aynı sorunla karşı karşıya olduklarını ve yetkililere yapılan başvuruların geçici müdahalelerle sonuçlandığını aktarıyor. Bu durumun tekrar etmesinde altyapı yetersizliği ve eskiyen rögar hattının etkili olduğu vurgulanıyor.

Mahalle sakinlerinin talepleri:

Yaşanan sıkıntının günlük hayatı ve çocukların sağlığını doğrudan etkilediğini söyleyen bölge halkı kalıcı müdahale talep ediyor. Vatandaşlar, kanalizasyon hattının yenilenmesi ve denize ulaşan suların engellenmesi için yatırım yapılması gerektiğini belirtiyor. Sıkça dile getirilen talep, sorunun geçici onarımlar değil, altyapı değişimiyle çözülmesi yönünde.

Dilek Topal yaşanan duruma tepki göstererek, “Gördüğünüz gibi doğal bir şelale akıyor buradan. Ama biz bunu istemiyoruz. Kokusu, pisliği, her şeyinden bıktık artık. Çocuklarımız buradan geçiyor, biz geçiyoruz. Buna bir çare bulunsun” dedi. Tamer Topal ise hattın yıllardır bu şekilde aktığını ve yetkililere yapılan şikâyetlere rağmen kalıcı adımlar atılmadığını vurguladı.

Mahalleliler, başvurularını TESKİ, belediye ve ilgili diğer kurumlara ilettiklerini; ancak çözümün geçici onarımlarla sınırlı kaldığını söylüyor. Bölge için önerilen müdahaleler arasında rögar hattının komple değiştirilmesi ve denize ulaşan atıkların engellenmesi yer alıyor.

Yetkililerden gelen herhangi bir açıklama veya plan henüz mahalle ile paylaşılmadı. Sakinler, hem yaz dönemindeki yoğun kullanım hem de çocukların sağlığı göz önüne alınarak acil ve kalıcı adımlar atılmasını bekliyor.

TAMER VE DİLEK TOPAL, KANALİZASYONUN LOGAR APAĞINDAN ÇIKARAK DENİZE AKMAINA TEPKİ GÖSTERDİ.