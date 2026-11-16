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Kütahya'dan Eskişehir'e görev uğurlaması: Şahin'e başarı belgesi

Vali Musa Işın, Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne atanan Erdoğan Şahin'i makamında kabul ederek Kütahya'daki başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Emre Koç

Kütahya'dan Eskişehir'e görev uğurlaması: Şahin'e başarı belgesi

Vali Işın makamında kabul etti:

Kütahya Valisi Musa Işın, Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne atanan Erdoğan Şahin'i makamında kabul etti. Görüşmede, Şahin'in Kütahya'da yürüttüğü hizmetler için teşekkür edildi ve yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.

Kütahya'daki çalışmalara vefa ve teşekkür:

Vali Işın, Şahin'in Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü görevindeki çalışmalarını takdir ederek, ortaya konan emeğe ve hizmete teşekkür etti. Kabulde, yerel yönetim-kamu kurumu ilişkilerinin sürdürülebilirliği ve yapılan hizmetlerin şehir için önemi üzerinde duruldu.

Başarı belgesi takdimi ve temenniler:

Ziyaret sırasında Vali Musa Işın, Erdoğan Şahin'e bir başarı belgesi takdim etti. Belgenin takdimi, Şahin'e yeni görevinde başarı dileklerinin iletilmesiyle tamamlandı; törenin mesajı, kamu hizmetinde istikrar ve görev değişikliklerinin örgütsel sürekliliği sağlama gerekliliği oldu.

Bu tür atama ve teşekkür etkinlikleri, kurum içindeki tecrübenin yeni görevlere taşınması ve yerel projelerin sürdürülmesi açısından önem taşıyor. Vali Işın'ın takdimiyle Şahin'e verilen destek, yeni görevinde beklentilerin açıkça ifade edildiğinin de göstergesi oldu.

KÜTAHYA VALİSİ MUSA IŞIN (SOLDA), ESKİŞEHİR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ&#039;NE ATANAN ERDOĞAN...

KÜTAHYA VALİSİ MUSA IŞIN (SOLDA), ESKİŞEHİR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE ATANAN ERDOĞAN ŞAHİN'İ MAKAMINDA KABUL ETTİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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