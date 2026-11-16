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Yan bakma kavgası Atatürk Caddesi'ni silahlı kargaşaya dönüştürdü

Antalya Muratpaşa'da yan bakma tartışması silahlı kavgaya dönüştü; kavganın taraflarından iki kişi ile seken kurşunla bir sivil olmak üzere 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yan bakma kavgası Atatürk Caddesi'ni silahlı kargaşaya dönüştürdü

Olayın özeti:

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi'nde dün gece saat 23.30 sıralarında yan bakma nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kavgaya karışan iki kişi ile seken kurşun nedeniyle bir sivil olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Kaleiçi bölgesindeki eğlence mekanlarından çıkan Hüseyin F., ablası Ceyda F.'nin işlettiği parfüm dükkanına geldi. Ablasının yanında bir süre kalan Hüseyin F. ile caddede yürüyen iki kişi arasında, ablasına yan bakma iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken çevredekilerin araya girmesiyle gruplar ayrıldı. Bir süre sonra kavga yeniden alevlendi ve Hüseyin F. üzerinde taşıdığı silahı çıkararak Muhammed G. ve Doğukan D.'yi kovalamaya başladı.

Mağdurlar ve yaralanmalar:

Hüseyin F.'nin rastgele ateş etmesi sonucu Muhammed G. bacağından, Doğukan D. göğsünden hafif yaralandı. Olay sırasında caddeden geçen ve kavgayla ilgisi olmayan Sezer B. K. ise seken kurşunla yaralandı. Yaralıların kendi imkânlarıyla çeşitli hastanelere gittikleri belirtildi.

Polis müdahalesi ve soruşturma:

Olay yerine gelen çok sayıda resmi polis ekibi, Atatürk Caddesi girişinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri caddenin birçok noktasında delil topladı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli Hüseyin F.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli kısa süre içinde asayiş ve sivil ekiplerin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı ve ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

ANTALYA’DA ABLASINA YAN BAKMA NEDENİYLE BAŞLAYAN VE MERMİLERİN HAVADA UÇUŞTUĞU TARTIŞMADA CADDE...

ANTALYA’DA ABLASINA YAN BAKMA NEDENİYLE BAŞLAYAN VE MERMİLERİN HAVADA UÇUŞTUĞU TARTIŞMADA CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ. OLAYDA KAVGAYA KARIŞAN 2 KİŞİ İLE SEKEN KURŞUNUN İSABET ETTİĞİ 1 VATANDAŞ YARALANDI. OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ CADDEDE SANTİM SANTİM DELİL TOPLADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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