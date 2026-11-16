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Yamaçlardan inen çağlayanlar Borçka'da köy yollarını ulaşıma kapattı

Artvin'in Borçka ilçesinde hafta sonu etkili yağışlar dereleri taşırdı, yamaçlardan akan sular şelaleyi andıran görüntülerle köy yollarını kapattı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:48

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Yamaçlardan inen çağlayanlar Borçka'da köy yollarını ulaşıma kapattı

Taşkınların yerel ulaşım üzerindeki etkisi:

Artvin'in Borçka ilçesinde hafta sonu boyunca etkili olan yağışlar bazı derelerin taşmasına yol açtı. Taşkınlar özellikle kırsal kesimdeki köy yollarında ulaşımı durdurdu; yolların kapatılması sebebiyle bölge sakinleri ulaşım sorunlarıyla karşılaştı. İlçe genelinde debisi yükselen dereler, bazı noktalarda sel ve su baskınlarına neden oldu.

Görüntülerde doğanın gücü ve ekiplerin müdahalesi:

Yamaçlardan hızla inen sular, yer yer yüksek şelaleleri andıran görünümler oluşturdu; vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Kaydedilen görüntülerde suyun yüksekten güçlü şekilde aktığı, taşkın riski taşıyan noktaların açıkça görüldüğü anlar yer aldı. Yetkililer, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı ve saha ekipleri hasar tespitine yöneldi.

Olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde benzer taşkın risklerinin sürdüğüne dikkat çekilirken, vatandaşlara gerekli tedbirleri almaları ve yetkililerin uyarılarına uymaları tavsiye edildi.

ARTVİN’DE YAĞIŞ NEDENİYLE TAŞAN DERELER KÖY YOLLARINI ULAŞIMA KAPATIRKEN, YÜKSEK ŞELALELERİ...

ARTVİN’DE YAĞIŞ NEDENİYLE TAŞAN DERELER KÖY YOLLARINI ULAŞIMA KAPATIRKEN, YÜKSEK ŞELALELERİ ANDIRAN SULAR VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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