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Yeşildere’nin yüksek kesimlerine su ulaştırıldı: muhtar çalışmayı değerlendirdi

Aydın Büyükşehir'in ASKİ ekipleri Kuyucak Yeşildere'nin dağlık kesimlerinde içme suyu kaynak ve isale hattı çalışması yaparak mahalleye su sağladı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Yeşildere’nin yüksek kesimlerine su ulaştırıldı: muhtar çalışmayı değerlendirdi

Aydın Büyükşehir’den Yeşildere’ye içme suyu çalışması

Aydın Büyükşehir tarafından Kuyucak ilçesi Yeşildere Mahallesinin yüksek ve ulaşımı zor kesimlerinde yürütülen altyapı çalışmaları sürüyor. Bölgeye kaynak temini ve isale hattı döşeme çalışmaları, mahalle sakinlerinin uzun süredir beklediği suya erişimi hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

ASKİ ekipleri, öncelikle kaynak çalışmalarını tamamlayıp ardından isale hattı inşasını gerçekleştiriyor. Çalışmalar, dağlık ve engebeli güzergahta yürütüldüğü için lojistik ve teknik açıdan zorluklar içeriyor; buna karşın hedef, mahallenin düzenli ve kesintisiz içme suyu ihtiyacını karşılamak.

muhtarın değerlendirmesi:

Yeşildere Mahallesi Muhtarı Necip Koç, tamamlanan ve devam eden hizmetler için Başkan Özlem Çerçioğlu ile ekiplerine teşekkür etti. Koç, yapılan çalışmanın mahalle için önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Yeşildere köyümüzün en ücra dağlarında bulunan suya, büyük zahmetler neticesinde ulaşmış olduk. Bu hizmeti gerçekleştiren Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na Yeşildere Mahalle Muhtarlığı ve mahallem adına teşekkür ediyorum."

Mahalle sakinleri, suyun düzenli olarak temin edilmesinin günlük yaşam ve tarımsal üretim açısından belirleyici olduğunu belirtiyor. ASKİ tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki altyapı kapasitesinin güçlenmesi ve su güvenliğinin artması bekleniyor.

AYDIN’IN KUYUCAK İLÇESİ YEŞİLDERE MAHALLESİ MUHTARI NECİP KOÇ, MAHALLENİN YÜKSEK KESİMLERİNDE...

AYDIN’IN KUYUCAK İLÇESİ YEŞİLDERE MAHALLESİ MUHTARI NECİP KOÇ, MAHALLENİN YÜKSEK KESİMLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ALTYAPI ÇALIŞMALARI DOLAYISIYLA AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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