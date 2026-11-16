İklim yükünü paylaşalım: Kurtulmuş'tan adil finansman ve somut eylem çağrısı

Antalya'da düzenlenen COP31 parlamenter toplantısının açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin zorunlu olduğunu belirtti. Çevre felaketlerinin büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, seller, fırtınalar, ısının artması, toprak çölleşmesi, kuraklık ve orman yangınlarının ortak nedeninin ihmal ve doğaya hoyratça davranışlar olduğunu ifade etti.

Küresel sorumluluk ve adalet:

Kurtulmuş, hiçbir ülkenin bu mücadelenin dışında kalamayacağını belirterek Paris İklim Anlaşması başta olmak üzere uluslararası yükümlülüklerden kaçmanın kabul edilemez olduğunu söyledi. Hiçbir ülke iklim mücadelesinin dışında kalamaz ifadesini öne çıkaran Kurtulmuş, en fazla zararı veren ülkelerin de dâhil olduğu ortak bir çabanın gerekliliğini vurguladı.

İklim finansmanına erişimde adaletin sağlanması gerektiğine dikkat çeken Kurtulmuş, yoksul ve gelişmekte olan ülkelerin üzerindeki yükün hafifletilmesi için uluslararası mekanizmalar kurulması gerektiğini belirtti. Ülkelerden adım atmalarını beklemeden önce onlara iklim finansmanına erişimde eşit ve adil imkânlar sağlanması gerektiğini ifade etti.

Savaşlar, çevre tahribatı ve yerel adımlar:

Kurtulmuş savaş ve çatışmaların çevre üzerindeki ağır etkilerine işaret ederek bombalanan petrol tankerlerinden denizlere sızan zararlar ve kimyasal silah kullanımının sınır tanımayan tahribatına dikkat çekti. Gazze ve Filistin’de yaşananlara değinen Kurtulmuş, devam eden saldırıların ve ortaya çıkan çevre tahribatının insanlık tarihinin hazin sonuçlarından biri olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin attığı adımlara da değinen Kurtulmuş, 2021'de Paris Anlaşması'nın kabulünü ve TBMM'de 2025'te kapsamlı bir çevre kanunu hedefinin önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 sıfır emisyon hedefinin ve Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'nin toplumsal etkiler yarattığını belirtti.

TBMM olarak da yeşil parlamento uygulamaları kapsamında yenilenebilir enerji projeleri, doğal gaz, elektrik ve su tasarrufu tedbirleri ile kağıtsız parlamento uygulamalarına yönelik somut adımlar atıldığını açıklayan Kurtulmuş, Konya'da tahsis edilen arazide kurulacak güneş enerjisi projesiyle Meclis'in elektrik ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini söyledi. Meclis merkez binası ve Halkla İlişkiler binasının yeşil dönüşüme uygun şekilde dizayn edilerek yeşil sertifika aldığını da kaydetti.

Kurtulmuş konuşmasını, çevre tahribatını önlemek için yalnızca söz değil, bugünden itibaren uygulanacak müzakere, mutabakat ve aksiyon gerektiğini belirterek sonlandırdı. Bugünden itibaren aksiyon almak zorundayız uyarısında bulunan Kurtulmuş, zaman geçerse geri dönüşü olmayan büyük tahribatların kaçınılmaz olacağından endişe duyduğunu ifade etti.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, COP31 PARLAMENTER TOPLANTISI’NIN AÇILIŞINDA KONUŞTU