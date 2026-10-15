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suların arasından kurtarılan 759 kişi: sahil güvenlik timlerinin hızlı tahliyesi

İstanbul'daki sağanakta Sarıyer ve Eyüpsultan'da taşkınlarda mahsur kalanlar için 7 Sahil Güvenlik timi botlarla 759 kişi kurtarıldı; sağlıkları iyi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

suların arasından kurtarılan 759 kişi: sahil güvenlik timlerinin hızlı tahliyesi

sahil güvenlikten hızlı müdahale:

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağışta Sarıyer ve Eyüpsultan ilçelerinde dere taşkınları meydana geldi. Sel felaketinin ardından bölgedeki kurtarma çalışmalarını yöneten Sahil Güvenlik Komutanlığı, olay yerine derhal sevk edilen ekiplerle acil tahliye harekâtı başlattı.

Komutanlık tarafından sevk edilen timler, kodları DEGAK-04, DEGAK-05, DEGAK-11, DEGAK-13, DEGAK-20, DEGAK-21 ve DEGAK-24 olan toplam 7 Sahil Güvenlik Timi olarak kaydedildi ve hızla göreve intikal etti.

botlarla tahliye süreci:

Zorlu saha koşullarına ve yükselen su seviyesine rağmen ekipler, botlarla evlere ve iş yerlerine ulaşarak mahsur kalanları tahliye etti. Operasyon kapsamında, aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 759 vatandaş sudan güvenli şekilde çıkarıldı.

sağlık kontrolleri ve operasyonun sonucu:

Sudan çıkarılan vatandaşların sağlık kontrollerinde, ekiplerin zamanında ve kararlı müdahalesi sayesinde 759 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin organize çalışması, olayın daha kötü sonuçlara dönüşmesini engelledi.

İSTANBUL’DA ETKİSİNİ GÖSTEREN ŞİDDETLİ SAĞANAK NEDENİYLE EV, İŞ YERİ VE YOLLARDA MAHSUR KALAN...

İSTANBUL’DA ETKİSİNİ GÖSTEREN ŞİDDETLİ SAĞANAK NEDENİYLE EV, İŞ YERİ VE YOLLARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE KURTARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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