Süleymanpaşa'da alevlerden kurtarılan kaplumbağa vatandaşa emanet edildi

Süleymanpaşa'da küçük kurtuluş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi Çırçırtepe mevkisindeki otluk alanda çıkan yangın sırasında, alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından bulundu ve kurtarıldı. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar kentin çeşitli noktalarından görüldü ve vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

yangına müdahale:

İtfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti. Müdahale sırasında, ekipler alevlerin arasında yanmak üzere olan kaplumbağayı fark ederek bulunduğu yerden çıkardı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ve haber kameralarına yansıdı.

kaplumbağanın durumu ve halkın müdahalesi:

Kurtarılan kaplumbağa, çevrede bulunan duyarlı bir vatandaşa teslim edildi. Vatandaş, hayvanın üzerine su dökerek serinlemesini sağladı ve onu doğrudan güneşten uzak, gölgelik bir alana bıraktı. Müdahalede bulunan kişiler, kaplumbağanın daha fazla strese maruz kalmaması için sakin bir ortam oluşturdu.

Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alınırken, yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. Olay, hem ekiplerin hızlı müdahalesini hem de vatandaşların duyarlılığını gözler önüne serdi.

Vatandaşların ihbarı ve ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangının daha fazla alana yayılması engellendi; kurtarılan kaplumbağanın güvenli alana taşınması da halkın olay karşısındaki duyarlılığını ortaya koydu.

YANGINDAN ETKİLENEN KAPLUMBAĞAYA DUYARLI BİR VATANDAŞ SAHİP ÇIKARAK ÜZERİNE SU DÖKTÜ VE GÖLGELİK ALANA BIRAKTI.