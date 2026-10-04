Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Süleymanpaşa'da alevlerden kurtarılan kaplumbağa vatandaşa emanet edildi

Süleymanpaşa'da yangında itfaiye tarafından kurtarılan kaplumbağa, bir vatandaş tarafından suyla serinletilip gölgelik alana götürüldü.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 16:45

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 16:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Süleymanpaşa'da alevlerden kurtarılan kaplumbağa vatandaşa emanet edildi

Süleymanpaşa'da küçük kurtuluş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi Çırçırtepe mevkisindeki otluk alanda çıkan yangın sırasında, alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından bulundu ve kurtarıldı. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar kentin çeşitli noktalarından görüldü ve vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

yangına müdahale:

İtfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti. Müdahale sırasında, ekipler alevlerin arasında yanmak üzere olan kaplumbağayı fark ederek bulunduğu yerden çıkardı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ve haber kameralarına yansıdı.

kaplumbağanın durumu ve halkın müdahalesi:

Kurtarılan kaplumbağa, çevrede bulunan duyarlı bir vatandaşa teslim edildi. Vatandaş, hayvanın üzerine su dökerek serinlemesini sağladı ve onu doğrudan güneşten uzak, gölgelik bir alana bıraktı. Müdahalede bulunan kişiler, kaplumbağanın daha fazla strese maruz kalmaması için sakin bir ortam oluşturdu.

Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alınırken, yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. Olay, hem ekiplerin hızlı müdahalesini hem de vatandaşların duyarlılığını gözler önüne serdi.

Vatandaşların ihbarı ve ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangının daha fazla alana yayılması engellendi; kurtarılan kaplumbağanın güvenli alana taşınması da halkın olay karşısındaki duyarlılığını ortaya koydu.

YANGINDAN ETKİLENEN KAPLUMBAĞAYA DUYARLI BİR VATANDAŞ SAHİP ÇIKARAK ÜZERİNE SU DÖKTÜ VE GÖLGELİK...

YANGINDAN ETKİLENEN KAPLUMBAĞAYA DUYARLI BİR VATANDAŞ SAHİP ÇIKARAK ÜZERİNE SU DÖKTÜ VE GÖLGELİK ALANA BIRAKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karapınar'da kamyon ile otomobil çarpıştı: yolcu hastaneye kaldırıldı
images

Yağışlı zemin traktörü devirdi: Pamukova'da dede yaşamını yitirdi
images

Söke'de güveni kötüye kullanma suçundan aranan hükümlü jandarmayla karşılaştı
images

Efeler'de aranan hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karapınar'da kamyon ile otomobil çarpıştı: yolcu hastaneye kaldırıldı

Kozan'da depremle kopan kaya mahallede alarma yol açtı

Yağışlı zemin traktörü devirdi: Pamukova'da dede yaşamını yitirdi

Kayseri sanayi odası'nda tek listeyle güven tazeleyen yönetim

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip