görünmeyeni görünür kılıyorlar:

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, parmak izi, DNA ve balistik bulgularını bilimsel yöntemlerle inceleyerek adli soruşturmalara teknik katkı sağlıyor. Olay yerinde tespit edilen en küçük izler, özel cihazlar ve yöntemlerle görünür hale getirilip kayıt altına alınıyor; sonraki aşamada deliller ilgili kriminal laboratuvarlara gönderilerek kapsamlı analizlere tabi tutuluyor.

Ekiplere ulaşan her olayda, öncelik olay yerinin güvenliğinin sağlanması ve mevcut durumun bozulmamasıdır. Bu aşamayı ardından fotoğraf, görüntüleme ve teknik inceleme çalışmalarına geçiliyor. Elde edilen parmak izleri, biyolojik materyaller ve diğer maddi deliller usulüne uygun şekilde belgeleniyor ve muhafaza ediliyor.

olay yeri inceleme süreci:

Olay yerinde yapılan çalışma adım adım yürütülüyor: güvenlik ve koruma, genel durum değerlendirmesi, fotoğraflama ve görüntüleme, ardından teknik tespitler. Toplanan materyallerin özelliklerine göre paketlenmesi ve saklanması, delillerin adli niteliğini koruması açısından kritik öneme sahip. Bu süreçte amaç, delillerin güvenilirliğini ve bütünlüğünü adli makamların değerlendirmesine sunmaktır.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Büro Amiri Başkomiser Mustafa Keleş bu yaklaşımı özetlerken şu ifadeyi kullandı: "Delile olan güven, devlete olan güvendir". Keleş, olay yerinde bulunan küçük bir parçanın ya da bir parmak izinin bile soruşturmanın seyrini değiştirebileceğini vurguluyor.

izlerin ortaya çıkarılması ve teknik yöntemler:

Ekibin kullandığı yöntemler, bazen göze görünmeyeni gün yüzüne çıkarıyor. "Her temas bir iz bırakır" prensibinden hareket eden ekipler, gözle fark edilmeyen parmak izi ve biyolojik bulguları özel ışık kaynakları, kimyasal tespit solüsyonları ve gelişmiş görüntüleme sistemleriyle tespit ediyor. Örneğin temizlenmiş kan izleri bile uygun kimyasallar kullanılarak yeniden görünür hale getirilebiliyor.

Parmak izleri kişilerin kimlik tespitinde önemli rol oynuyor; elde edilen izler mevcut veri tabanlarıyla karşılaştırılarak sonuçların ortaya konması sağlanıyor. Biyolojik materyallerden elde edilen DNA profilleri ise olayla bağlantılı kişilerin belirlenmesinde en değerli bilimsel veriler arasında yer alıyor. Silah olaylarında ise olay yerinde bulunan kovan ve mermi çekirdekleri balistik incelemeyle silah-mühimmat ilişkisini ortaya koyabiliyor.

Teknoloji, incelemelerin hassasiyetini artırsa da Başkomiser Keleş, personelin rolünü vurguluyor: "Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, bu cihazları kullanan personelin bilgi birikimi, tecrübesi, dikkati ve titizliği çalışmaların en önemli unsurlarıdır."

Konya ekipleri ayrıca parmak ve avuç izlerinin toplandığı ve yönetildiği yerli bir program olan BYS'yi kullanıyor; bu tür veri sistemleri karşılaştırma ve kimlik tespit süreçlerine hız kazandırıyor.

Vatandaşlara da çağrı yapan Keleş, adli bir olaya rastlandığında olay yerindeki eşyaya dokunmama, materyalin yerini değiştirmeme ve durumu hemen güvenlik güçlerine bildirme uyarısında bulundu. Çünkü bazen gözden kaçan küçük bir iz, büyük bir olayın aydınlatılmasında belirleyici olabiliyor.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, gelişmiş teknolojinin, bilimsel yöntemin ve mesleki tecrübenin birleşimiyle "görünmeyeni görünür kılma" görevini sürdürdüklerini belirtiyor ve adaletin sağlanmasına katkı vermeyi öncelik olarak tanımlıyor.

OLAY YERİ İNCELEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, SUÇLARIN AYDINLATILMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNAYAN PARMAK İZİ, DNA VE BALİSTİK BULGULARI BİLİMSEL YÖNTEMLERLE İNCELEYEREK EN KÜÇÜK DELİLDEN GERÇEĞE ULAŞMAK İÇİN GÖREV YAPIYOR.