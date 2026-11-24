Operasyonla yakalanma:
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (36)'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan araştırmalar sonucu hükümlünün Yüreğir ilçesindeki bir evde saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı.
operasyon detayları:
Adrese yönelik operasyon jandarma ekiplerince gerçekleştirildi ve belirtilen adreste bulunan şahıs gözaltına alındı.
işlemler ve teslim:
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, ilgili mercilere teslim edilerek cezaevine gönderildi.
ADANA’DA JANDARMA EKİPLERİ, FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK SUÇUNDAN HAKKINDA 6 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜYÜ YAKALADI.
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