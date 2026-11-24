Yurt dışı panellerle işletilen bahis şebekesi çökertildi: 3,1 milyar liralık hareketlilik tespit edildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan organize bir şebekeyi düzenledikleri operasyonla çökertti. Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şebekenin çalışma biçimi ve sorumluları deşifre edildi.

operasyonun süreci:

Polis ekipleri, şebekenin yurt dışından satın aldığı paneller aracılığıyla bahis sitelerini yönettiğini belirledi. Yapılan takip ve incelemelerde şebekeye ilişkin 11 kişinin kimlikleri tespit edildi ve sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda tüm şüpheliler yakalanırken, olay yerlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

şebekenin finansal ağı:

MASAK tarafından yapılan hesap incelemelerinde şebekenin banka hesaplarında toplam 3 milyar 100 milyon TL tutarında para hareketliliği kaydedildi. Şebeke üyelerinin, paraları çok sayıda banka hesabına aktardıktan sonra kripto varlığına dönüştürerek yurt dışına çıkardıkları belirlendi.

Operasyonda ayrıca banka hesaplarını kullandıran kişilerin sisteme dahil olduğu, bu kişilere aylık 70 bin TL ödendiği ve her işlem başına prim verildiği tespit edildi. Bu yöntemle şebekenin finansal akışı gizlenmeye çalışılmıştır.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesine devam edildiğini bildirdi.

3 milyar TL'lik işlem hacmi olan yasa dışı bahis şebekesi çökertildi: 9 tutuklu