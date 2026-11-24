Bozüyük'te jandarmadan öğretmenler günü sürprizi

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bilecik’in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi. Etkinlik, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ahmet Çelik’in emir komutasında yapıldı.

Ziyaret edilen okullar ve hediyeler:

Dodurga Beldesi ile Akpınar ve İçköy mahallelerinde bulunan 3 ilkokul ve 2 ortaokul ziyaret edildi. Okullarda görev yapan 40 öğretmene günün anısına fular ve kravat hediye edildi.

Mesaj ve sohbet:

Jandarma personeli öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Ekipler, eğitim camiasının her zaman yanında olduklarını belirterek öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi.

JANDARMADAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÜRPRİZİ