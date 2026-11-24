Süleymanpaşa'da törenle kutlama

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törenle öğretmenler anıldı. Program, Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.

Törenin akışı:

Çelenklerin sunulmasının ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı birlikte okundu. Ardından düzenlenen etkinlikte öğretmenler tarafından çeşitli şiirler seslendirildi.

Katılımcılar ve temsilciler:

Törene, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Etkinlik, toplumun eğitim emekçilerine yönelik saygı ve minnet ifadesi olarak planlanan geleneksel törenlerin bir parçası olarak gerçekleştirildi. Katılımcılar anma programı boyunca öğretmenlerin toplumdaki rolüne vurgu yaptı.

Tören sonrası programın detayları ve yapılan konuşmalar, ilçedeki eğitim camiası tarafından gündemde tutulmaya devam edecek.

Tekirdağ'da öğretmenler günü kutlandı