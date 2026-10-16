Sultandağı'nda sosyal dayanışma gündemi: SYDV yardım ve proje planları görüşüldü

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyet Toplantısı, Kaymakam Muhammet Çınarka başkanlığında Sultandağı Kaymakamlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda ilçede yürütülen sosyal yardım ve dayanışma faaliyetleri ele alındı.

toplantının odağı:

Toplantıya vakıf mütevelli heyeti üyeleri ve ilgili kurum amirleri katıldı. Gündemde, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sürdürülen ayni ve nakdi yardım talepleri vardı; bu talepler görüşülerek karara bağlandı.

gelecek döneme dönük planlar:

Birleşimde ayrıca vakfın önümüzdeki döneme ilişkin çalışma ve proje taslakları değerlendirildi. Katılımcılar, sosyal desteklerin en verimli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefine vurgu yaptı ve uygulama süreçlerinin takip edileceği bilgisini paylaştı.

AFYONKARAHİSAR’IN SULTANDAĞI İLÇESİNDE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (SYDV) MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI, KAYMAKAM MUHAMMET ÇINARKA BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.