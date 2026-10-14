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Sultangazi'de alt geçitleri su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası İstanbul'da etkili sağanak, Sultangazi'de altı alt geçidi suyla doldurdu; sürücüler ilerlemekte zorlandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sultangazi'de alt geçitleri su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı

Sultangazi'de alt geçitleri su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Sultangazi'de altı geçidin suyla dolmasına yol açtı. Bölgeden gelen görüntülerde bazı noktalarda araçların geçişinde zorluk yaşandığı görüldü.

etkili sağanak ve uyarılar:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başlayan yoğun yağmur, kısa süre içinde bazı alt geçitlerde su birikintilerine neden oldu ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

sürücülerin yaşadığı zorluklar:

Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki alt geçit de dahil olmak üzere geçen sürücüler, suyla dolan geçitlerde ilerlemekte güçlük çekti; bölgeden aktarılan bilgilere göre sürücüler zor anlar yaşadı.

Görüntüler, sağanağın yer yer ani etkisiyle alt geçitlerde birikintiler oluştuğunu ve sürücülerin temkinli davranmak zorunda kaldığını ortaya koydu.

Sultangazi’de su basan altı geçitte sürücüler zor anlar yaşadı

Sultangazi’de su basan altı geçitte sürücüler zor anlar yaşadı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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