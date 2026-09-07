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Sultangazi'de gökyüzü yarışları: DroneRace’26 ile gençlik ve bilim buluştu

2026 Avrupa Spor Şehri Sultangazi, FAI DroneRacing World Cup'ın Türkiye etabına ev sahipliği yaptı; 12 ülkeden 70 pilot iki gün boyunca yarıştı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:02

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Sultangazi'de gökyüzü yarışları: DroneRace’26 ile gençlik ve bilim buluştu

Sultangazi'de uluslararası drone heyecanı

Sultangazi Belediyesi, Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) işbirliğiyle düzenlenen Türkiye DroneRace’26'ya ev sahipliği yaptı. Katılım Emeklilik'in co-sponsorluğunda, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Tech Drone League Spor Kulübü organizasyonuyla gerçekleşen etkinlik, iki gün boyunca ziyaretçilere dolu dolu bir program sundu.

Organizasyonda 12 ülkeyi temsil eden 33 yabancı pilot ve toplam 70 sporcu dünyanın en hızlı FPV dronlarıyla kıyasıya mücadele etti. Türkiye'de üçüncü kez düzenlenen yarış, FAI Drone Racing World Cup serisinin Türkiye ayağı olarak puan sıralamasında da önem taşıdı.

Protokol ve halkın ilgisi:

Organizasyonun son gününde etkinlik alanı yoğun ilgi gördü. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Nevzat Yüce, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş etkinlik alanındaydı. Protokol üyeleri sporcularla bir araya gelerek sohbet etti ve ziyaretçilerle görüntüledi.

Abdurrahman Dursun: Drone yarışımız iki gün devam etti. Sporseverlere bizi iki gün boyunca yalnız bırakmadıkları için gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye DroneRace’26'ya böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Avrupa Spor Şehri Sultangazi olarak sportif faaliyetleri önemsiyor, 7'den 77'ye sporla iç içe bir şehir inşa ediyoruz.

Nevzat Yüce: Avrupa Spor Şehri Sultangazi’de muhteşem bir atmosferde sporcularımızla bir aradayız. Drone yarışları pilotluğu tanıtma ve teşvik etmede önemli bir yarışma; dereceye giren sporculara başarılar diliyorum.

Deneyim alanları ve teknoloji gösterileri:

Etkinlikte sadece yarışlar değil, deneyim odaklı alanlar da ilgi çekti. Ziyaretçiler drone deneyim alanı ve simülatörün yanı sıra Drone Soccer, robot futbolu, robot köpek, micro drone atölyesi, IQ Robot, AIM Robot, VR sim koltuk, Segway ve refleks etkinliklerini deneyimleme imkânı buldu. Alanda yer alan Sultangazi Bilim Merkezi standı da katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Başkan Dursun, deneyim alanındaki etkinliklere katılarak gençlerle birlikte vakit geçirdi ve etkinliklerin gençleri kötü alışkanlıklardan korumada sporun rolüne vurgu yaptı.

Yarış sonuçları ve kapanış:

İki gün süren kıyasıya mücadele sonunda genel klasmanda birinciliği Çin'den Xize Bai elde etti. İkinciliği Guo Cheng, üçüncülüğü Sıyang Peng ve dördüncülüğü Miron Cheremnykh (Kazakistan) kazandı. Dereceye giren pilotlara ödülleri takdim edildi ve program çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Etkinlik, Sultangazi'nin spor ve teknoloji odaklı kent kimliğini pekiştirirken, hem uluslararası yarışma formatını hem de gençlere yönelik deneyim alanlarını bir arada sunarak katılımcılardan olumlu geri bildirim aldı.

KAZAKİSTAN’DAN MİRON CHEREMNYKH 4. OLDU. DERECEYE GİREN PİLOTLARA ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ. PROGRAM...

KAZAKİSTAN’DAN MİRON CHEREMNYKH 4. OLDU. DERECEYE GİREN PİLOTLARA ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ. PROGRAM, ÇEKİLEN HATIRA FOTOĞRAFI İLE SON BULDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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