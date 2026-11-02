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Sultangazi'de iş yeri önünde silahlı çatışma: 1 kişi yaralandı

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde telefon aksesuarları satan iş yeri önünde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı; saldırgan kaçtı, polis çalışma başlattı

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 23:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sultangazi'de iş yeri önünde silahlı çatışma: 1 kişi yaralandı

Sultangazi'de iş yeri önünde silahlı çatışma

İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, telefon aksesuarları satan bir iş yeri önünde çıkan silahlı kavgada bir kişi vurularak yaralandı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, iş yeri önünde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada bir kişi vuruldu; saldırgan olayın ardından bölgeden kaçtı.

Ekiplerin müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Sultangazi’de silahlı kavga: 1 yaralı

Sultangazi’de silahlı kavga: 1 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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