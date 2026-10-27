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Sultangazi'de kargo tırının bahçeye düştüğü kaza: üç yaralı

Sultangazi Atatürk Bulvarı'nda saat 08.45'te kontrolden çıkan kargo tırı karşı şeride geçip iki araca çarptı, yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye düştü; 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sultangazi'de kargo tırının bahçeye düştüğü kaza: üç yaralı

Olay yeri ve kaza anı:

Edinilen bilgilere göre kaza, Sultangazi Atatürk Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Saat 08.45'te seyir halinde olan bir kargo şirketine ait tır, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve bir kamyonet ile bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tır, yol kenarındaki halı sahanın bitişiğindeki bahçeye yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Çarptığı kamyonet olay yerinde yan yatarken, tır sürücüsünün büyük şok yaşadığı bildirildi.

Yaralılar ve müdahale:

Kazaya karışan kamyonet ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kişileri hastaneye sevk etti. Yetkililer, trafik güvenliği ve inceleme amaçlı yolu geçici olarak trafiğe kapattı; araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Görgü tanıkları ve görüntüler:

Kazada bölge sakinleri ve görgü tanıkları durumu saniye saniye anlattı. Mehmet Şahin, "Tır yukarıdan süratli bir şekilde geliyordu. Karşı şeritten geliyordu. Araçlara çarptı. Burada kazalar sürekli oluyor. Ölü yok" dedi. Onur Özgen ise, "Biz sabah araçlara yer veriyoruz. Bu sırada bir ses geldi. Ben de arkama baktım. Tır karşı şeride geçti. Halı sahanın kulübesinin içine düştü. Herkes panik oldu. Camlara çıktı. Herkes yardımcı olmaya çalıştı" şeklinde konuştu.

Kazaya karışan araçlar ve yoldan bahçeye düşen tır, olay sonrası havadan görüntülendi. Emniyet ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; şu aşamada tırın neden kontrolden çıktığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Sultangazi&#039;de karşı şeride geçen kargo firmasının tırı, araçlara çarpıp yaklaşık 5 metreden...

Sultangazi'de karşı şeride geçen kargo firmasının tırı, araçlara çarpıp yaklaşık 5 metreden bahçeye uçtu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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