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Sultangazi’de sağanak alt geçidi göle çevirdi, bir araç mahsur kaldı

Meteoroloji uyarılarının ardından Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde sağanak etkili oldu; alt geçit trafiğe kapandı ve bir araç su içinde mahsur kaldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:59

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sultangazi’de sağanak alt geçidi göle çevirdi, bir araç mahsur kaldı

Sultangazi'de alt geçit su baskını

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Sultangazi'de birkaç noktada su birikintileri oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gelen yoğun yağış, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi.

etki ve uyarılar:

Yağış sonrası Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan alt geçit trafiğe kapandı. Bölgedeki bazı yollar ve geçitlerde su birikintileri oluştu, trafik akışı etkilendi.

yaşananlar:

Alt geçitteki su birikintisinin içinde bir araçta mahsur kaldı. Araçtakiler korku dolu anlar yaşadı ve olay çevrede tedirginlik yarattı.

Olayla ilgili kaynakta ulaşılabilen bilgiler bu kadardır; olay yerinde uygulanan kapatma kararının alındığı ve su birikintileri nedeniyle ulaşımın aksadığı bildirildi.

SULTANGAZİ’DE ALT GEÇİDİ SU BASTI. ALT GEÇİT TRAFİĞE KAPANIRKEN, ARAÇLAR SU İÇİNDE MAHSUR...

SULTANGAZİ’DE ALT GEÇİDİ SU BASTI. ALT GEÇİT TRAFİĞE KAPANIRKEN, ARAÇLAR SU İÇİNDE MAHSUR KALDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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