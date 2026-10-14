Sultangazi’de sağanak alt geçidi göle çevirdi, bir araç mahsur kaldı

Sultangazi'de alt geçit su baskını
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Sultangazi'de birkaç noktada su birikintileri oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gelen yoğun yağış, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi.
etki ve uyarılar:
Yağış sonrası Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan alt geçit trafiğe kapandı. Bölgedeki bazı yollar ve geçitlerde su birikintileri oluştu, trafik akışı etkilendi.
yaşananlar:
Alt geçitteki su birikintisinin içinde bir araçta mahsur kaldı. Araçtakiler korku dolu anlar yaşadı ve olay çevrede tedirginlik yarattı.
Olayla ilgili kaynakta ulaşılabilen bilgiler bu kadardır; olay yerinde uygulanan kapatma kararının alındığı ve su birikintileri nedeniyle ulaşımın aksadığı bildirildi.
SULTANGAZİ’DE ALT GEÇİDİ SU BASTI. ALT GEÇİT TRAFİĞE KAPANIRKEN, ARAÇLAR SU İÇİNDE MAHSUR KALDI.
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