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Ankara'da dışişleri buluşması: Fidan ve Şeybani görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi; görüşme diplomatik temasın önemini vurguladı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 23:02

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EDİTÖR: Elif Demir

Ankara'da dışişleri buluşması: Fidan ve Şeybani görüştü

görüşmenin özü:

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Ankara'da bir araya geldi. İki bakanın karşılıklı görüşmesi, doğrudan diplomatik temasın sürdürülmesi açısından dikkat çekti.

diplomatik bağlam:

Bölgede süregelen koşullar göz önüne alındığında, tarafların yüz yüze iletişim kurması ikili ilişkiler ve bölgesel istikrar açısından önemli bir gösterge sayılıyor. Bu tür temaslar, resmi kanallar üzerinden karşılıklı değerlendirme ve koordinasyon imkânı sağlıyor.

izlenmesi gereken başlıklar:

Görüşmenin içeriğine dair ayrıntılar kaynaklarca farklı şekillerde yorumlanabilir; ancak genel olarak bu tür görüşmelerde sınır güvenliği, insani meseleler ve diplomatik muhataplığın yeniden tesisine dönük adımlar öne çıkan alanlar olarak değerlendiriliyor. İki bakanın buluşması, ilerleyen süreçte atılacak adımların işaretlerini izlemek bakımından önem taşıyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ESAD HASAN ŞEYBANİ İLE...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ESAD HASAN ŞEYBANİ İLE GÖRÜŞTÜ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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