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Topaç Mahallesi alevlere karşı kovalarla direndi

Kozan'ın Topaç Mahallesi'nde orman yangını evlere kadar ilerledi; mahalle sakinleri kovalar ve traktörlerle alevlere müdahale ederek evlerini korumaya çalıştı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 22:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Topaç Mahallesi alevlere karşı kovalarla direndi

Topaç Mahallesi'nde yangın yerleşimlere ulaştı

Adana'nın Kozan ilçesi Topaç Mahallesi'nde çıkan orman yangını, yerleşim alanlarına yaklaşarak mahallede korku ve paniğe yol açtı. Alevlerin bazı noktalarda evlere kadar ilerlemesi üzerine mahalle sakinleri ellerine kovaları alarak söndürme çalışmalarına katıldı.

mahalleli müdahalesi:

Vatandaşlar, taşıdıkları suyu kovalarla alevlerin üzerine dökerek ilerlemesini engellemeye çalıştı. Yer yer büyüyen alevlerin önünü almak için mahalle halkı, komşular arası koordinasyonla hızlı davranarak evlerin yanmasını engellemek için çaba sarf etti.

Yangının çevresini kontrol altına almak amacıyla bazı noktalar traktörlerle çevrilmeye çalışıldı; mahalleli bu araçlarla alevlerin yönünü değiştirmeyi ve yayılmasını yavaşlatmayı hedefledi.

söndürme çalışmaları ve operasyonun seyri:

Olay yerinde ekiplerin karadan müdahalesi sürdü. Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleye ara verildiği bildirildi; bu durum söndürme çalışmalarını karadan yürütülen müdahalelere daha fazla yük bindirdi.

Ayrıca, yangının devam ettiği bölgelerde Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde ekiplerin sahada çalışma yürüttüğü aktarıldı. Mahalle sakinleri gece boyunca evlerini korumak ve alevlerin ilerlemesini durdurmak için ekiplerle birlikte gayret gösterdi.

Olayda şu ana kadar bildirilen can veya geniş çaplı yapısal kayıplara dair ek bilgi paylaşılmadı; yetkililerin ve ekiplerin çalışmaları sürüyor.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE ORMAN YANGINININ YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞMASIYLA KORKU DOLU ANLAR...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE ORMAN YANGINININ YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞMASIYLA KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI. ALEVLERİN EVLERE KADAR ULAŞMASI ÜZERİNE VATANDAŞLAR, CANLARINI VE EVLERİNİ KORUMAK İÇİN ADETA ZAMANLA YARIŞTI. ELLERİNE KOVALARI ALAN MAHALLE SAKİNLERİ, ALEVLERİN ÖNÜNÜ KESEBİLMEK İÇİN BÜYÜK BİR MÜCADELE VERDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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