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Sultangazi'de trafikte şiddet: sürücü yolcusunu zorla arabadan çıkardı

Sultangazi'de bir sürücü, ışıklarda sağ ön koltuktaki kadını zorla indirmeye çalışıp yumruk ve tekmelerle darbetti; saldırı araç kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 20:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sultangazi'de trafikte şiddet: sürücü yolcusunu zorla arabadan çıkardı

Olayın ayrıntıları:

Bugün saat 12.00 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, idaresindeki otomobilden inen bir erkek sürücünün, sağ ön koltukta oturan kadını zorla araçtan çıkarmaya çalıştığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre sürücü, ışıklarda durduktan sonra aracından inip kadına müdahale etti; kadının inmemesi üzerine saldırganın kadına yönelik fiziksel şiddet uyguladığı görüntülere yansıdı.

Görüntülerde neler görülüyor:

Kayıtlarda sürücünün önce kadını araçtan çıkarmak için çaba sarf ettiği; bu çabaların başarısız olmasının ardından kadına yumruk ve tekmelerle saldırdığı net şekilde izleniyor. O anlar, başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Olayın devamı:

Görüntülerde saldırının ardından şüphelinin kadınla birlikte bulunduğu yerden uzaklaştığı görülüyor. Olayla ilgili başka ayrıntılar kaynak metinde yer almadı.

SULTANGAZİ’DE SÜRÜCÜ ARAÇTAN İNDİRMEYE ÇALIŞTIĞI KADINI DARBETTİ

SULTANGAZİ’DE SÜRÜCÜ ARAÇTAN İNDİRMEYE ÇALIŞTIĞI KADINI DARBETTİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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