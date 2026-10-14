Sultangazi'de yağış sonrası ulaşımda aksamalar

İstanbul Sultangazi'de etkili olan sağanak, bazı yolların göle dönmesine yol açtı. Bölgedeki yoğun yağış özellikle alçak kesimlerde su birikintilerine neden olarak ulaşımı olumsuz etkiledi.

Alt geçitte mahsur kalan araçlar:

Selçuklu Bulvarı'ndaki bir alt geçit kısa sürede suyla doldu. Alt geçitte ilerleyen araçların bir kısmı mahsur kaldı; sürücülerin yaşadığı zor anlar kameraya yansıdı ve bazı araçların su içinde güçlükle ilerlediği görüldü.

Ekiplerin müdahalesi ve yolun açılması:

Olay yerine gelen ekipler, mahsur kalan araçları kurtarmak ve trafiği eski haline getirmek için çalışma başlattı. Görüntülerde ayrıca tırların alt geçitten güçlükle geçtiği gözlendi ve ekiplerin yolu açma çabaları sürüyor.

Yetkililerin uyarılarının ardından etkili olan sağanak, zaman zaman şiddetini artırdı ve Sultangazi'de bazı alanların suyla kaplanmasına neden oldu. Ekipler bölgedeki çalışmaları sürdürüyor.

SULTANGAZİ'DE ETKİLİ OLAN YAĞIŞIN ETKİSİYLE ALT GEÇİDİ SU BASTI