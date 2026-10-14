Dolar 49,3120 -0,11%
Euro 55,3649 +0,19%
Bist 12.174,05 -0,63%
Altın Gram 6.618,48 -0,06%
EUR/USD 1,1204 +0,01%
Brent Petrol 105,58 -0,10%
--°

Sultangazi'de yağış sonrası ulaşımda aksamalar

İstanbul Sultangazi'de sağanak, Selçuklu Bulvarı'ndaki alt geçidi suyla doldurdu; araçlar mahsur kaldı, olay yerine gelen ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:55

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 10:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sultangazi'de yağış sonrası ulaşımda aksamalar

Sultangazi'de yağış sonrası ulaşımda aksamalar

İstanbul Sultangazi'de etkili olan sağanak, bazı yolların göle dönmesine yol açtı. Bölgedeki yoğun yağış özellikle alçak kesimlerde su birikintilerine neden olarak ulaşımı olumsuz etkiledi.

Alt geçitte mahsur kalan araçlar:

Selçuklu Bulvarı'ndaki bir alt geçit kısa sürede suyla doldu. Alt geçitte ilerleyen araçların bir kısmı mahsur kaldı; sürücülerin yaşadığı zor anlar kameraya yansıdı ve bazı araçların su içinde güçlükle ilerlediği görüldü.

Ekiplerin müdahalesi ve yolun açılması:

Olay yerine gelen ekipler, mahsur kalan araçları kurtarmak ve trafiği eski haline getirmek için çalışma başlattı. Görüntülerde ayrıca tırların alt geçitten güçlükle geçtiği gözlendi ve ekiplerin yolu açma çabaları sürüyor.

Yetkililerin uyarılarının ardından etkili olan sağanak, zaman zaman şiddetini artırdı ve Sultangazi'de bazı alanların suyla kaplanmasına neden oldu. Ekipler bölgedeki çalışmaları sürdürüyor.

SULTANGAZİ&#039;DE ETKİLİ OLAN YAĞIŞIN ETKİSİYLE ALT GEÇİDİ SU BASTI

SULTANGAZİ'DE ETKİLİ OLAN YAĞIŞIN ETKİSİYLE ALT GEÇİDİ SU BASTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Pide kuyruğunda ateş: müşteki pusu iddiası, sanık korktuğunu savundu
images

Dere yatağındaki ev yine sular altında kaldı: bodrumdakiler zorlukla kurtarıldı
images

Sakarya'da silah ve kaçak tütün baskını: 6 kişi gözaltında
images

Esenyurt'ta sağanak alt geçidini suyla doldurdu, araçlar mahsur kaldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pide kuyruğunda ateş: müşteki pusu iddiası, sanık korktuğunu savundu

Dere yatağındaki ev yine sular altında kaldı: bodrumdakiler zorlukla kurtarıldı

Sakarya'da silah ve kaçak tütün baskını: 6 kişi gözaltında

Esenyurt'ta sağanak alt geçidini suyla doldurdu, araçlar mahsur kaldı

TREND HABERLER

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Erdemli'de hizmet vurgusu: cami taleplerine öncelik ve dua