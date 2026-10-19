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Sultanhisar'da hizmetleri sahada şekillendiren başkan

Başkan Osman Yıldırımkaya, Sultanhisar'da merkez ve mahallelerdeki bakım ve yeni projeleri sahada izleyip vatandaş taleplerine göre yönlendiriyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Sultanhisar'da hizmetleri sahada şekillendiren başkan

Sultanhisar'da hizmetleri sahada şekillendiren başkan

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, ilçe merkezi ve mahallelerde sürdürülen çalışmaları bizzat sahada takip ediyor. Belediye hizmetlerinin planlanması ve önceliklendirilmesinin vatandaş talepleri doğrultusunda yürütüldüğünü vurguluyor.

Saha denetimleri:

Başkan Yıldırımkaya, ilçe genelinde devam eden ve yeni başlatılan çalışmaları farklı noktalarında inceleyerek uygulama sürecini yerinde değerlendiriyor. Çalışmaların takibi sırasında ekiplere yönlendirmelerde bulunuyor ve ihtiyaçlara hızlı müdahale edilmesini sağlıyor.

Vatandaş odaklı yönlendirme:

Sultanhisar Belediyesi, ilçe merkezi ve mahallelerde gelen talepler doğrultusunda hizmet programını şekillendiriyor. Yıldırımkaya bu yaklaşımı şöyle özetledi: "İlçemiz ve mahallelerimizde devam eden ve yeni başladığımız çalışmalarımızı sahada yakından takip ediyor, hemşehrilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz".

Belediye yetkilileri, yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve planlamaların vatandaş geri bildirimleriyle şekillendirildiğini belirtiyor; saha koordinasyonu ve hizmet erişilebilirliği öncelikli görevler arasında yer alıyor.

AYDIN&#039;IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DEVAM EDERKEN, BELEDİYE...

AYDIN'IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DEVAM EDERKEN, BELEDİYE BAŞKANI OSMAN YILDIRIMKAYA İLÇEDE VE MAHALLELERDE SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALARI SAHADA YAKINDAN TAKİP EDİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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